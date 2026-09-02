Bohumín obnovil lůžka pro seniory i dlouhodobě nemocné

Bohumín na Karvinsku během několika týdnů obnovil vybavení dvou zařízení, která ve městě pečují o lidi s omezenou pohyblivostí. Nejprve dal instalovat 45 lůžek pro dlouhodobě hospitalizované v městské nemocnici, nyní dalších 20 pro seniory Domova Cesmína ve Starém Bohumíně, kde přibyla lůžka téměř za milion korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Domov Cesmína má kapacitu 58 míst. Průměrný věk obyvatel je 83 let. Řada z nich už kvůli zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti potřebuje pravidelnou pomoc druhého člověka. "První zářijový den jsme převzali 20 nových elektricky polohovatelných lůžek. Umožňují upravit výšku celé konstrukce i polohu jednotlivých částí. Pro člověka s omezenou pohyblivostí to znamená větší pohodlí a pro zaměstnance usnadnění přípravy našich klientů na stravování, hygienu a další péči,“ řekla ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín Petra Chalupová.
Obměna postelí navazuje na srpnovou dodávku do Bohumínské městské nemocnice. Zdravotnické zařízení zakoupilo 45 polohovatelných lůžek společně s matracemi a nočními stolky za 3,5 milionu korun. "Nové sestavy slouží především dlouhodobě hospitalizovaným pacientům a počítá se s nimi také pro vznikající kliniku dlouhodobé péče. Spolu s aktuální dodávkou pro Cesmínu tak během několika týdnů přibylo v městských zařízeních 65 moderních postelí," doplnila mluvčí.
Připomněla, že město se připravuje na nárůst počtu seniorů v následujících letech. V lokalitě Na Panském II chystá stavbu nového domova pro 100 klientů. Komplex nabídne i péči o lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Podobu objektu nyní navrhuje brněnský ateliér Kuba & Pilař architekti, hotovou studii má město obdržet do konce listopadu. Samotná výstavba má začít v roce 2028 a první klienti by se mohli nastěhovat o dva roky později.