Bohumín se stal učebnicí pro ostravské vysokoškoláky, předtím ji otevřeli místní školáci

Dalibor Maňas
  8:22aktualizováno  8:22
Radnice v Bohumíně otevřela své brány studentům ekonomické geografie z Ostravské univerzity, kteří v ulicích města zkoumali moderní urbanismus a strategické plánování v praxi. Program, který město původně vytvořilo jako osvětové exkurze pro žáky základních škol, si získal pozornost i akademické sféry.
Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrazili v sobotu 11. dubna 2026 do terénu a vydali se na exkurzi do Bohumína.

Radnice v Bohumíně zve už pět let děti ze základních škol na exkurze do ulic města a ukazuje jim, jak funguje město v praxi.

Z programu pro žáky se postupně stává inspirace i pro akademickou sféru. „Nově se do něj zapojili studenti Ostravské univerzity, kteří město sledovali optikou ekonomické geografie,“ popsala mluvčí města Jana Končítková.

Čtyři desítky posluchačů prvního ročníku ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity strávily minulou sobotu poznáváním Bohumína.

Studenti Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity prošli město od rozvojových a rekreačních ploch až po jeho historické části.

„Příklad dobré praxe v řízení veřejné správy jim přiblížil starosta města Lumír Macura,“ doplnila mluvčí.

„Ostravská univerzita patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím vysokým školám v Česku, proto nás zájem budoucích geografů o naše město těší. Představili jsme jim aktuální investiční záměry, rozvoj infrastruktury i strategické plánování,“ popsal starosta.

Nezůstalo jen u prezentace v zasedací místnosti. Posluchači se vydali do terénu, kde mohli jednotlivé projekty „číst“ přímo v krajině města.

Bydlení, rekreace i sport

Seznámili se s lokalitou Petra Cingra pro rodinné bydlení, zastavili se u Kališova jezera, nahlédli do volnočasového a sportovního areálu Bospor a zamířili také do historického jádra Starého Bohumína.

Radnice dražila nevyzvednuté ztráty a nálezy, většinu lidé zapomněli ve vlaku

Podle akademiků má Bohumín v tomto směru co nabídnout. „Z pohledu našeho oboru je zajímavý především dlouhodobou stabilitou řízení, která není v českém prostředí samozřejmá. Výrazná je orientace na dostupné bydlení, systematický rozvoj sportovišť i silný akcent na zdravotní a sociální péči,“ zhodnotil vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Petr Rumpel.

Dodal, že Bohumín rezonuje v akademických kruzích i za hranicemi regionu. „Bohumínský koncept zakládání nových zelených ploch zmiňuje v souvislosti se vznikem lesoparku Na Panském a Ottova parku například profesor Jiří Blažek z Univerzity Karlovy ve své prezentaci zaměřené na životní prostředí,“ podotkl Rumpel.

Svatba nanečisto

Projekt otevřené radnice ovšem na místní školáky nezanevřel. „Ročně projdou úřadem stovky dětí. Aktuálně se k nám chystá druhá třída Benešovy základní školy. Jedním z nejsilnějších momentů exkurze je pro děti svatba nanečisto v naší obřadní síni. Děti si rozeberou role ženicha, nevěsty i svědků. Po obřadu se jich ptáme, proč je uzavření manželství neplatné. Většina odpovídá, že kvůli chybějícím prstýnkům,“ přiblížila vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Jana Kasanová.

Zaměřeno na energetické šmejdy. Bohumín obnovil zákaz podomního prodeje

O atraktivní bonus na závěr se už tradičně starají strážníci městské policie. „Odemknou žákům služební auta, nechají je vyzkoušet si neprůstřelné vesty, pouta a další vybavení. A když se rozezní houkačka a zabliká maják, policejní práce zblízka najednou působí jinak než na televizní obrazovce nebo filmovém plátně,“ prozradila mluvčí Bohumína.

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Osud knihy může být zajímavější než samotný obsah, tvrdí antikvář z národní památky

Od roku 2002 je antikvariát Igora Domkáře umístěn v národní kulturní památce,...

Hned dva známé antikvariáty skončily v posledních týdnech na Vysočině. Toho Igora Domkáře v Havlíčkově Brodě se však existenční potíže netýkají. Mimo jiné třeba i proto, že už skoro čtvrt století...

18. dubna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Developer plánuje v Děčíně vilovou čtvrť,město by se mohlo podílet opravou cesty

ilustrační snímek

Developer plánuje v Děčíně vybudovat vilovou čtvrť. Zastupitelé budou ve čtvrtek rozhodovat o tom, zda se bude město podílet opravou cesty, která kolem...

18. dubna 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

U Velké Bíteše na D1 narazil řidič dodávky do kamionu, nehodu nepřežil

Po nehodě kamionu na 171. kilometru D1 na Brněnsku ve směru na Prahu se na...

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku se v sobotu ráno srazil kamion s dodávkou. Její řidič havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno, místo je průjezdné jedním jízdním pruhem, sdělila...

18. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Ve Zruči na Kutnohorsku končí závěrečná etapa rekonstrukce zámku

ilustrační snímek

Na zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních a vyžádala si zhruba 12...

18. dubna 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolem Ústí nad Orlicí vede nová naučná stezka, která kopíruje bývalou hranici Sudet

Lidé se mohou nyní kolem Ústí nad Orlicí projít po trase historické hranice...

Lidé se mohou v jarních dnech vydat na desetikilometrovou cestu po trase bývalé hranice kolem Ústí nad Orlicí, která vznikla po mnichovské dohodě. Nově vybudovaná stezka s názvem „Příběhy naší...

18. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Obnova rybníka v Heřmanově Městci čeká, až Povodí Labe opraví jez

ilustrační snímek

Město Heřmanův Městec na Chrudimsku pracuje na projektové přípravě, aby mohlo obnovit vyschlý rybník v zámeckém parku. Bez vody je od roku 2020. Nejdřív ale...

18. dubna 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Pink Floyd Symphony Show v Liberci

ilustrační snímek

Sedmdesát umělců, rocková kapela, symfonický orchestr.

18. dubna 2026  8:43

Pstruhová sezona začala, muškaři vyrážejí k vodě. Rozhoduje technika i trpělivost

Filip Ajpár

Pro mnohé z nich totiž nejde jen o způsob lovu, ale o srdeční záležitost, která spojuje pohyb, přemýšlení, techniku i pobyt v nádherné přírodě. Deník Metro oslovil dvě osobnosti ze světa českého a...

18. dubna 2026  8:33

Bobr v příkopu budil obavy, nakonec si jen počkal na odvoz k řece

Bobr evropský ležel v příkopu před obcí Puclice a vypadal, že je mrtvý nebo...

Jako divný stopař, kterému nikdo nezastavil, působil bobr evropský ležící u silnice před obcí Puclice na Domažlicku. Byl živý, ale vypadal, jako by mu něco chybělo, nebo je dokonce zraněný. Obyvatelé...

18. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Bohumín se stal učebnicí pro ostravské vysokoškoláky, předtím ji otevřeli místní školáci

Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity...

Radnice v Bohumíně otevřela své brány studentům ekonomické geografie z Ostravské univerzity, kteří v ulicích města zkoumali moderní urbanismus a strategické plánování v praxi. Program, který město...

18. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

