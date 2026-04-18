Radnice v Bohumíně zve už pět let děti ze základních škol na exkurze do ulic města a ukazuje jim, jak funguje město v praxi.
Z programu pro žáky se postupně stává inspirace i pro akademickou sféru. „Nově se do něj zapojili studenti Ostravské univerzity, kteří město sledovali optikou ekonomické geografie,“ popsala mluvčí města Jana Končítková.
Čtyři desítky posluchačů prvního ročníku ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity strávily minulou sobotu poznáváním Bohumína.
Studenti Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity prošli město od rozvojových a rekreačních ploch až po jeho historické části.
„Příklad dobré praxe v řízení veřejné správy jim přiblížil starosta města Lumír Macura,“ doplnila mluvčí.
„Ostravská univerzita patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím vysokým školám v Česku, proto nás zájem budoucích geografů o naše město těší. Představili jsme jim aktuální investiční záměry, rozvoj infrastruktury i strategické plánování,“ popsal starosta.
Nezůstalo jen u prezentace v zasedací místnosti. Posluchači se vydali do terénu, kde mohli jednotlivé projekty „číst“ přímo v krajině města.
Bydlení, rekreace i sport
Seznámili se s lokalitou Petra Cingra pro rodinné bydlení, zastavili se u Kališova jezera, nahlédli do volnočasového a sportovního areálu Bospor a zamířili také do historického jádra Starého Bohumína.
Podle akademiků má Bohumín v tomto směru co nabídnout. „Z pohledu našeho oboru je zajímavý především dlouhodobou stabilitou řízení, která není v českém prostředí samozřejmá. Výrazná je orientace na dostupné bydlení, systematický rozvoj sportovišť i silný akcent na zdravotní a sociální péči,“ zhodnotil vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Petr Rumpel.
Dodal, že Bohumín rezonuje v akademických kruzích i za hranicemi regionu. „Bohumínský koncept zakládání nových zelených ploch zmiňuje v souvislosti se vznikem lesoparku Na Panském a Ottova parku například profesor Jiří Blažek z Univerzity Karlovy ve své prezentaci zaměřené na životní prostředí,“ podotkl Rumpel.
Svatba nanečisto
Projekt otevřené radnice ovšem na místní školáky nezanevřel. „Ročně projdou úřadem stovky dětí. Aktuálně se k nám chystá druhá třída Benešovy základní školy. Jedním z nejsilnějších momentů exkurze je pro děti svatba nanečisto v naší obřadní síni. Děti si rozeberou role ženicha, nevěsty i svědků. Po obřadu se jich ptáme, proč je uzavření manželství neplatné. Většina odpovídá, že kvůli chybějícím prstýnkům,“ přiblížila vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Jana Kasanová.
O atraktivní bonus na závěr se už tradičně starají strážníci městské policie. „Odemknou žákům služební auta, nechají je vyzkoušet si neprůstřelné vesty, pouta a další vybavení. A když se rozezní houkačka a zabliká maják, policejní práce zblízka najednou působí jinak než na televizní obrazovce nebo filmovém plátně,“ prozradila mluvčí Bohumína.