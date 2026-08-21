Bohumín otevřel u nemocnice nové parkoviště s více než 80 místy

Bohumínská radnice otevřela v areálu městské nemocnice ve Starém Bohumíně nové parkoviště s více než 80 místy. Spolu s přibližně 50 stáními u ambulantního traktu tak nemocnice nabízí přes 130 parkovacích míst. Parkování je zdarma. Stavba stála zhruba 16 milionů korun a trvala půl roku. ČTK to dnes řekla mluvčí města Jana Končítková.
Nové parkoviště má rozlohu 1700 metrů čtverečních a je přístupné z Ovocné ulice. Součástí stavby byla příjezdová komunikace, osvětlení, odvodnění a další práce. "V těsné blízkosti nového parkoviště budujeme třípodlažní kliniku následné péče pro 66 pacientů. K hospitalizovaným budou pravidelně dojíždět jejich blízcí," uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (nestr.). Začátkem příštího roku chce město zahájit také přestavbu administrativní budovy na ordinace odborných lékařů.
Parkoviště není tvořeno pouze klasickou zpevněnou plochou. Část dešťové vody se vsakuje zatravňovací dlažbou, další voda se zachytává. Do dešťové kanalizace jsou napojeny pouze komunikace. "Tato alternativa ke klasicky zpevněným plochám pomáhá omezit rychlý odtok srážek a umožňuje zadržet větší část přímo v místě," uvedla Hana Kaspřáková z odboru investic a rozvoje bohumínské radnice.
Podle předsedy představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluka Němečka přijíždějí do zařízení kromě místních také pacienti z okolních měst. "Naše nemocnice je samozřejmě především pro Bohumíňáky, běžně k nám ale jezdí na vyšetření a zákroky i lidé z okolních měst. Pacienti u nás bez problémů a zdarma zaparkují," uvedl Němeček.