Bohumín plánuje proměnu sportovního areálu na Faji za více než 100 milionů

Bohumín na Karvinsku má dokončenou architektonickou studii nové podoby sportovní arény na Faji. Dosluhující budovy z 50. let nahradí komplex pro vzpírání, kulturistiku, crossfit a badminton za více než 100 milionů korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Lokalita Faja za sídlištěm Bezručova bývala spojená především s fotbalem, na stadionu v Revoluční ulici se v minulosti hrála druhá liga. Po odchodu klubu a demolici zázemí město pro rozsáhlé území hledalo využití. V současnosti tam funguje skatepark, bikrosová dráha a workoutové hřiště.
"Město postupně vrací život také do dalších částí areálu. Patří k nim i soubor budov, které Bohumín získal v roce 2022 bezúplatným převodem od Moravskoslezského kraje," uvedla mluvčí. Do budov se ale v minulých letech neinvestovalo a potřebují tak obnovu.
"Někdejší učňovské internáty v přední části Faji už procházejí kompletní rekonstrukcí, zásadní přestavbu však potřebuje i sportovní komplex situovaný v sousedství průmyslové zóny. Podmínky, ve kterých dnes oddíly fungují, nejsou důstojné,“ řekl starosta Lumír Macura (nestr).
Jádro bloku tvoří tělocvična s šatnami a sprchami. Postupně se k nim přistavovaly menší budovy, které jsou ale technicky nevyhovující a za hranou životnosti. Dvě dodatečně připojené části město proto nechá odstranit a tělocvičnu čeká proměna. Vybourá se tribuna, okna i veškeré rozvody. Objekt bude mít novou fasádu, střechu i vybavení interiérů
"Obnoví se tu badmintonové kurty a prostory by měl nadále využívat také klub handicapovaných sportovců, který se věnuje vozíčkářskému ragby. Na místě jednoho z přístavků vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpírání a kulturistiku. Přesune se do ní také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína," řekla mluvčí. Na sportovištích bude možné pořádat mezinárodní závody.
"V komplexu vzniknou i šatny, sprchy a toalety pro fotbalisty a hasiče, protože na volné venkovní ploše po bývalém stadionu připravujeme výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem a také tréninkovou dráhu pro hasičský sport. Počítáme se zázemím pro diváky a klubovnou s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech,“ řekl vedoucí městského odboru rozvoje a investic Dalibor Třaskoš.
Město předpokládá, že proměna potrvá několik let a bude stát přes 100 milionů. Bohumín ji rozdělí do čtyř etap, aby kluby mohly na Faji fungovat i během stavebních prací. Letos město dokončí studii, příští rok chce nechat zpracovat projektovou dokumentaci. První stavební etapa by měla začít v roce 2028.