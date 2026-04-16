Bohumín pokračuje v odstraňování bariér, u domů instaluje zdvihací plošiny

Bohumín na Karvinsku pokračuje v bezbariérových úpravách na sídlištích. U vstupu do jednoho z věžových domů v ulici Osvoboditelů dal instalovat zdvihací plošinu, která pomáhá vozíčkářům, méně pohyblivým seniorům i rodičům s kočárky. Stejné zařízení vybuduje v květnu v Nerudově ulici. Už v minulosti město do odstraňování bariér investovalo zhruba šest milionů korun, letos to budou další téměř dva miliony. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"I pár schodů může znamenat zásadní komplikaci. Zatímco zdravý člověk je vyjde bez přemýšlení, pro lidi s omezenou pohyblivostí představují každodenní překážku. Bohumín jako největší poskytovatel nájemního bydlení ve městě proto v posledních letech systematicky upravuje vstupy do svých věžových domů," uvedla mluvčí.
Za nově instalovanou plošinu město zaplatilo 860.000 korun. "Zařízení je dostatečně prostorné pro invalidní vozíky, jeho plocha má přibližně 1,4 krát jeden metr. Bezpečný provoz zajišťuje protiskluzová podlaha a jednoduché ovládání, které zvládnou i starší lidé,“ řekla vedoucí odboru správy domů Kateřina Pálková.
Bezbariérová řešení město u jednotlivých domů vybírá podle místních podmínek. V místech s dostatkem prostoru buduje nájezdové rampy. U domů, kde to prostor či zabudované sítě neumožňují, umisťuje právě zdvihací plošiny.