Bohumín pořídí dobrovolným hasičům vybavení za tři miliony korun

Vybavení za tři miliony korun pořídí Bohumín na Karvinsku dobrovolným hasičům. Dostanou čluny, termokameru, přívěs i zásahové obleky. Techniku a výstroj rozdělí mezi výjezdové jednotky ve Vrbici, Šunychlu, Záblatí, Starém Bohumíně a Skřečoni. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Díky spolupráci s polskými sousedy pokryje většinu nákladů evropská dotace. Město na soutoku Odry a Olše spojilo síly s polskými Krzyžanowicemi, s nimiž má za sebou řadu úspěšných projektů pro cyklisty, vodáky i turisty. Tentokrát obce společně získaly peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro dobrovolné hasiče," uvedla mluvčí. Městu tak evropské peníze pokryjí 80 procent nákladů, dalších pět procent dostane ze státního rozpočtu.
"Oslovili jsme naše sbory, aby si samy řekly, co konkrétně potřebují a využijí. Nakoupíme 30 zásahových obleků, 20 párů bot a stejný počet helem. Dobrovolní hasiči ve Starém Bohumíně a Vrbici budou mít k dispozici nové čluny a šunychelští hasiči dostanou přívěs. K tomu pořídíme ještě termokameru," řekla vedoucí organizačního odboru Jana Kasanová. První vybavení by mohlo dorazit na konci října. S pomocí dotací hasiči zaplatí i specializovaná školení a taktická cvičení.
S obměnou techniky pomohli dobrovolným hasičům profesionálové, kteří darovali jednotce v Záblatí i cisternu. "Starší typ, který dosud záblatští dobrovolníci využívali, jsme přesunuli do Vrbice. Všechny naše sbory, které vyjíždějí k zásahům, tak nyní mají svou vlastní automobilovou stříkačku," doplnila Kasanová.
Dobrovolní hasiči působí v Bohumíně déle než 150 let, nejstarší ze sborů pomáhá od roku 1872. Ve městě funguje pět jednotek požární ochrany, ročně řeší až 200 událostí. Městu výrazně pomáhají i při záplavách, naposledy na podzim 2024. Dobrovolní hasiči organizují i požární sport, kterému se ve městě věnují stovky dětí i dospělých.