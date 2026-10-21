Bohumín rozšíří zázemí psího útulku, přibude ošetřovatelská buňka i sklad

Bohumín na Karvinsku před blížící se zimou rozšíří zázemí psího útulku. Z kontejnerových modulů v něm nechá vybudovat ošetřovatelskou buňku a sklad krmiva. Investice vyjde na 300.000 korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková. Psí útulek s kapacitou 30 míst provozuje město, každoročně na jeho provoz vyčleňuje přes milion korun. Stará se o psy z Bohumína, ale také z Rychvaldu a Dolní Lutyně.
"Investujeme do pořízení ošetřovatelské buňky, kde se mohou zotavovat nemocní či oslabení psi, například po veterinárním zákroku. Zázemí bude vhodné i pro případ, kdy fena přivede na svět štěňata. I takovou situaci už jsme v našem zařízení zažili,“ uvedla Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb.
Město nechalo odstranit tři staré kotce a chystá zázemí pro kontejnerové moduly, které by útulek měl získat na přelomu října a listopadu. Budou šest metrů dlouhé a 2,5 metru široké a součástí bude vnitřní vybavení včetně elektroinstalace, světla a přímotopu.
Jeden bude sloužit psům, druhý pro uskladnění krmiva a dalšího vybavení. "Lidé útulku pravidelně pomáhají materiálními dary, mezi nimiž bývají často právě granule a další spotřební zboží. Když se ho sejde větší množství, je třeba uložit jej tak, aby zůstalo ve vhodných podmínkách a bylo po ruce,“ doplnila Oršulíková.
Připomněla, že před zimou je v útulku nutné připravit také kotce, boudy a výběhy. S jejich úklidem a drobnými opravami pomohou dobrovolníci při podzimní brigádě, kterou útulek pořádá od roku 2013. V útulku se sejdou v neděli. "Nářadí budeme mít na místě k dispozici. Rukavice si mohou účastníci přinést vlastní, případně jim je zapůjčíme. Brigády pořádáme bez nároku na honorář, pro účastníky připravíme občerstvení,“ řekla pracovnice útulku Radka Matonogová.