Bohumín rozšířil kolumbárium na hřbitově v Novém Bohumíně

Bohumín na Karvinsku dokončil na hřbitově v Novém Bohumíně stavbu dalších čtyř bloků kolumbárií. Přibylo tam téměř 100 schránek k uložení pohřebních uren, které si lidé už mohou pronajmout. Dosavadní kapacita kolumbária se tak zdvojnásobila, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Končítková.
Stavba bloků začala letos v dubnu a město za práce zaplatilo 1,25 milionu korun. "Projekt zrcadlí původní řešení z roku 2022, kdy radnice na dvou největších hřbitovech vybudovala schránky s výklenky na urny, orámované červenými cihlami a uzavřené světlými žulovými deskami. Ve Starém Bohumíně vzniklo devět bloků s 216 místy, v Novém Bohumíně čtyři bloky s 96 výklenky," připomněla mluvčí.
Zatímco na starobohumínském hřbitově kapacita ještě dostačuje, v centru města se schránky už zaplnily. "Rozhodli jsme se proto vyjít vstříc zájemcům o tento způsob uložení ostatků a připravili rozšíření kolumbária," řekl starosta Lumír Macura (nestr.).
Na hřbitově v Novém Bohumíně je po dostavbě 192 schránek. "Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro Bohumín charakteristické," doplnila mluvčí.
Schránky v dostavěných kolumbáriích si už lze pronajmout za roční poplatek 350 korun. Do jedné schránky je možné uložit až čtyři urny. Pronájem se uzavírá na pět let a zprostředkovává ho místní pohřební služba.
"Kolumbária mají hned několik praktických výhod. Nevyžadují téměř žádnou údržbu, zabírají méně místa a představují cenově dostupnou možnost uložení zpopelněných ostatků," řekla Eva Liszoková z odboru životního prostředí a služeb.
Na hřbitově v centrální části Bohumína pokračují i další úpravy. Likviduje se tam přemnožený břečťan a radnice nechala odstranit několik desítek opuštěných a zpustlých náhrobků bez známého nájemce. V srpnu a v září chystá terénní úpravy místa a výsev trávy.