Bohumín rozšiřuje kolumbária, nabídne dalších 96 schránek pro urny

Bohumín na Karvinsku začne v tomto měsíci stavět na hřbitově v Novém Bohumíně čtyři bloky kolumbárií. Reaguje tak na rostoucí zájem obyvatel o tento způsob uložení uren. Stavba bude stát 1,2 milionu korun. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Původní kolumbária město vybudovalo v roce 2022 a jsou plně obsazená. "Nová nabídnou dalších 96 schránek. Rodinám zemřelých budou k dispozici na konci letních prázdnin. Ačkoliv pohřbívání do země má v českém prostředí dlouhou tradici, stále častěji pozůstalí dávají přednost kremaci a uložení zpopelněných ostatků do urny," řekla Končítková.
Dodala, že na hřbitově v Novém Bohumíně navíc dlouhodobě nelze pohřbívat ostatky v rakvi kvůli vysoké hladině spodní vody. Proto jsou i klasická hrobová místa určená pouze k uložení urny.
Kolumbária město budovalo už před čtyřmi lety. V Novém Bohumíně postavilo čtyři bloky a ve Starém Bohumíně devět bloků, celkem oba hřbitovy nabídly zájemcům přes 300 schránek. Do každé z nich lze umístit až čtyři urny. Zájem o tato místa posledního odpočinku je hlavně v Novém Bohumíně vysoký.
"Lidé se o ně zajímají především z ekonomických a praktických důvodů. Schránky nevyžadují náročnou údržbu a pro mnoho rodin představují řešení, které je dlouhodobě udržitelné," řekla Eva Liszoková z odboru životního prostředí a služeb.
Radnice proto na novobohumínském hřbitově připravila další výstavbu. Ve Starém Bohumíně zatím rozšíření kapacit není potřeba, před čtyřmi lety jich tam vzniklo dvojnásobně více.
"Architektonicky nová část plynule naváže na tu původní. Stěny s výklenky vzniknou z červených cihel typických pro neogotický styl, který dává Bohumínu jedinečný charakter. Jednotlivé schránky pak uzavřou světlé žulové desky," uvedl vedoucí odboru rozvoje a investic Dalibor Třaskoš. Za pronájem schránky pozůstalí zaplatí ročně 350 korun. Pronájem je nutné uhradit na pět let dopředu.
Na hřbitově město chystá i další úpravy, a to v jeho zadní části. Chce odstranit staré neudržované rámy po hrobových místech, která jsou desítky let nevyužívaná. V plánu je i úprava břečťanu, který se rozrostl natolik, že ztěžuje údržbu i přístup k některým hrobovým místům.