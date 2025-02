Starosta Bohumína Vícha po třiceti letech odstoupil, senátorem zůstává

Vícha už dříve předeslal, že ho nahradí jeden z místostarostů. Nakonec se novým starostou stal Lumír Macura (SOCDEM).

„Je to pro mě velká čest a zodpovědnost. Naštěstí nenaskakuji do rozjetého vlaku, ale jsem v něm už čtrnáct let jako zástupce starosty,“ konstatoval nový bohumínský starosta Macura. Vícha se stal neuvolněným místostarostou.

Vícha se stal starostou dvacetitisícového Bohumína v listopadu 1994, tehdy mu bylo 31 let. Postupně se stal neotřesitelným politickým hegemonem, v posledních několika komunálních volbách jako lídr nejprve ČSSD a poté SOCDEM získával přes padesát procent hlasů a nepotřeboval ani koaličního partnera.

Uspěl i v regionu v senátních volbách, v horní komoře pracuje od roku 2006 a naposledy svůj mandát obhájil minulý rok. A to hned v 1. kole voleb se zhruba 58 procent hlasů. K dominantnímu vítězství mu tentokrát pomohla i podpora hnutí ANO, která nenasadila svého kandidáta a doporučila hlasovat právě pro Víchu.

Vícha byl činný ve straně i republikově, v letech 2005 až 2009 byl dokonce místopředsedou ČSSD.

Už dříve předeslal, že funkční období 2022 až 2026 bude jeho posledním coby starosty. Nakonec se rozhodl odejít o rok a půl dříve. Podnítilo ho prý vyčerpání po loňských povodních, kdy velká voda zaplavila velkou část města ležícího na řece Odře před soutokem s Olší. Jsou to už třetí velké povodně v novodobé historii města, předchozí ničily majetky lidí v letech 1997 a 2010.