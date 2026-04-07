Bohumín vyhlásil soutěž pro děti k 770. výročí města, díla vystaví venku

Bohumín na Karvinsku u příležitosti letošních 770 let od založení města vyhlásil soutěž pro děti ze základních škol. Jejich úkolem je ztvárnit život ve městě napříč historií. Vybraná díla chce město vystavit v galerii pod širým nebem na červnových městských slavnostech. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Chceme děti vtáhnout do příběhu našeho města a nechat je, aby ho viděly svýma očima. Zajímá nás jejich fantazie i to, jak dokážou propojit minulost se současností," uvedla vedoucí knihovny K3 Bohumín Magdaléna Fedorowiczová.
Autoři mohou zvolit libovolnou výtvarnou techniku i materiál. Jediným omezením je maximální formát A3. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, skupiny i celé třídy. Porota rozdělí práce do tří věkových kategorií, od nejmladších školáků až po žáky druhého stupně a nižších ročníků gymnázia.
Odborníci na výtvarné umění se při hodnocení zaměří především na originalitu a zpracování tématu. "Nejde jen o výtvarnou zručnost, ale hlavně o nápad a osobitý pohled. Právě ten může rozhodnout,“ uvedla Fedorowiczová.
Obrázky musí školáci či jejich pedagogové odevzdat nejpozději do pátku 22. května v dětském oddělení knihovny K3 Bohumín, 11. června bude slavnostní předání cen. "Z nejzdařilejších obrázků vytvoříme galerii pod širým nebem na městských slavnostech. Ty se letos uskuteční 13. června. Trvalejší výstavu pak připravíme v prostorách knihovny, k vidění bude během září,“ uvedl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.
Město letos slaví 770. výročí první písemné zmínky o osadě Bogun z roku 1256. Trvale osídlená osada však vznikla u řeky Odry pravděpodobně už mnohem dříve. Její rozmach umožnila výhodná poloha na křižovatce důležitých obchodních stezek mezi Moravou, Slezskem a Polskem. Zásadní zlom ve vývoji města přišel v 19. století. Příjezd prvního vlaku v roce 1847 nastartoval rozvoj dopravy i průmyslu. Kolem železničního uzlu postupně vyrostl Nový Bohumín, který dal městu jeho současnou podobu.