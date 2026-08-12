Bohumín za 20 milionů korun přestavěl starý dům v Pudlově na šest bytů

Bohumín na Karvinsku dokončuje kompletní přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, který dal přebudovat na šest bytů o dispozici 3+kk. Zájemcům o pronájem je nabídne formou veřejné licitace v polovině října. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková. Přestavba stála 20 milionů korun, město ji zaplatilo ze svého rozpočtu.
"Starý dům v Partyzánské ulici patřil k posledním ve vlastnictví města, kde se ještě nedávno topilo uhlím. Zatímco v minulosti obdobné vybydlené objekty radnice posílala k zemi, nyní zvolila jinou cestu," řekla mluvčí.
Radnice reagovala na dlouhodobý zájem obyvatel o třípokojové byty. Z osmi původních jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic čtyři třípokojové byty a další dva město vybudovalo nově jako půdní vestavbu. Každý má v průměru kolem 80 metrů čtverečních.
"Rekonstrukce zahrnovala výměnu rozvodů elektřiny, vody i odpadů. Objekt jsme zateplili a je centrálně vytápěn plynem. Byty jsme přizpůsobili požadavkům na moderní bydlení,“ řekla vedoucí odboru správy domů Kateřina Pálková.
Projekt město připravovalo několik let. Jakmile se některý z původních bytů uvolnil, město už jej znovu neobsazovalo. "Poslednímu nájemníkovi, který v domě zůstal, jsme mimořádně přidělili jiný městský byt. Teprve poté dostala velká přestavba zelenou. Zahájili jsme ji loni na jaře a v těchto dnech probíhají dokončovací práce,“ doplnila Pálková.
Bohumín nové byty nabídne zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného. Uskuteční se ve středu 14. října. Lidé si mohou byty předem prohlédnout. Vyvolávací cena za metr čtvereční je 95 korun. K domu patří zahrada a parkoviště s 12 místy, tedy dvěma na každý byt.
Bohumín spravuje zhruba 4200 bytů a je tak největším poskytovatelem nájemního bydlení ve městě. Každoročně investuje zhruba 200 milionů korun do oprav a zateplování.