Bohumín zřídil v Kopytově odstavnou plochu pro lepší přístup k soutoku řek

Bohumín na Karvinsku dal upravit odstavnou plochu na okraji osady Kopytov, která umožní parkování pro pět vozidel. Chce tak lépe zpřístupnit soutok Odry a Olše, který patří k oblíbeným cílům výletníků. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
"Jedno z nejpůvabnějších míst Bohumínska, kde se setkávají řeky Odra a Olše, láká s příchodem turistické sezony stále více návštěvníků. Město myslí i na ty, kteří si na delší výšlap netroufají a přijedou autem. Upravilo proto malou odstavnou plochu na okraji Kopytova, odkud je to k soutoku jen čtvrthodina pěšky," uvedla mluvčí.
V místě na pomezí Česka a Polska se stýkají dva velké vodní toky. Dostupné je pěšky, na kole po cyklostezce, ale v sezoně k němu lze připlout i po vodě. Město ale chtělo vyjít vstříc i seniorům, rodinám s malými dětmi nebo lidem se zdravotním omezením, pro něž je složitější absolvovat celou trasu k soutoku.
"Řidiči při průjezdu bohumínskou osadou Kopytov minou nejmenší náměstí Česka i hasičskou zbrojnici, až dorazí k zákazové značce, která kvůli ochraně přírody znemožňuje další pokračování v jízdě. Tam najdou novou odstavnou plochu pro pět aut,“ uvedl Petr Wojnar z organizačního odboru bohumínské radnice.
Informační tabule řidiče vybízí, aby tam zaparkovali dále šli pěšky. "Zároveň na tabuli připomínáme, že tato krásná lokalita si nezaslouží být zaneřáděna odpadky. Apelujeme proto na každého, aby si vše, co si k soutoku a do okolní přírody přinese, také odnesl zpět,“ uvedla vedoucí organizačního odboru Jana Kasanová.
Informační tabule najdou turisté i u soutoku řek, který je nejníže položeným místem Moravskoslezského kraje. V místě mohou využít také přírodní posezení z kmenů stromů.