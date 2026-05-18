Bohumínská nemocnice bude mít novou modulární budovu za 40 milionů korun

V Havlíčkově Brodě vzniká nová patrová budova pro Bohumínskou městskou nemocnici. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů, naloží na kamiony a převeze do Bohumína na Karvinsku. Město pro stavbu nového objektu zvolilo modulární sestavu. Důvodem je hlavně časová úspora. Vybudování nemocničního objektu bude stát 40 milionů korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí města Jana Končítková.
Jakmile se budova v nemocničním areálu zkompletuje, přesune se do ní administrativa. Nemocnice si tím uvolní kancelářské prostory, které chce přebudovat na ambulance odborných lékařů. "Díky tomuto řešení zkrátíme dobu realizace o několik měsíců. V běžném režimu by se nejprve projektovalo, poté soutěžil zhotovitel, vyřizovalo stavební povolení a až následně se začalo stavět. V tomto případě běží příprava a realizace současně,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl (nestr.).
Dvoupodlažní dům ve tvaru písmene L tak vzniká zhruba 250 kilometrů od Bohumína. Jde o pilotní projekt nejen pro město, ale i pro stavební firmu, která zvítězila ve výběrovém řízení. "Společnost má zkušenosti s modulární výstavbou, dosud však pouze u přízemních objektů. Patrovou budovu tímto způsobem realizuje poprvé," řekl architekt Jan Hock z odboru rozvoje a investic.
Objekt se skládá z 28 ocelových modulů. Firma je ve svém areálu osazuje podlahami, příčkami, okny, žaluziemi i sanitárním vybavením. Do Bohumína je tedy kamiony převezou ve vysokém stupni rozpracovanosti.
"Na místě dělníci dokončí jen spoje modulů, fasádu a střechu a napojí objekt na sítě. Jeho vytápění zajistí tepelné čerpadlo. Následně se interiér dovybaví nábytkem a může začít sloužit svému účelu,“ doplnil Hock. Stavba by měla být zkolaudována na konci letošního roku.
Administrativní budova se 17 kancelářemi a dvěma zasedacími místnostmi bude stát v zadní části nemocničního areálu ve Starém Bohumíně. Přesunou se do ní pracovníci, kteří sídlí v pavilonu D.
"Novou budovu nestavíme kvůli kancelářím samotným, ale proto, aby nemocnice mohla rychleji uvolnit prostory pro další zdravotní péči. Ordinace specialistů budou situovány hned u vstupu do areálu ze Slezské ulice, tedy na místě, které je pro pacienty nejdostupnější,“ doplnil místostarosta.