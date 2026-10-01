Bohumínská nemocnice otevře šest nových ordinací, chystá se i zubní klinika

Bohumínská městská nemocnice otevře příští rok ve svém areálu šest nových ordinací, které mají pomoci řešit nedostatek specializovaných lékařů v regionu. V sousedství nemocničního areálu by v rodinném domě v Ovocné ulici měla vzniknout také soukromá zubní klinika. Projekt na vybudování centra dentální péče oznámil městu soukromý investor. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Zdravotní služby jsou v regionu dlouhodobě žádané. Hledal jsem místo, kde by nové středisko dávalo smysl a mělo návaznost na další péči. Objekt ve Starém Bohumíně mě zaujal tím, že stojí v bezprostřední blízkosti městské nemocnice. Lokalita je navíc výborně dostupná díky přímému napojení na dálnici," řekl investor Martin Okenica. S dokončením přestavby počítá příští rok na jaře, ambulance by mohly zahájit provoz v polovině příštího roku.
Lékařské služby na klinice bude zajišťovat nájemce, který nyní provozuje ordinaci v Ostravě. Počítá se třemi ambulancemi dentistů, dětskou stomatologií a ortodoncií. Právě zubní péče patří v regionu k dlouhodobě poptávaným službám a mnoho obyvatel má problém zubaře sehnat.
Další ordinace ambulantních specialistů chystá nemocnice. Zhotovitele radnice vybrala v srpnu, práce na přestavbě pavilonu D za zhruba 25 milionů korun mají začít v lednu příštího roku. První pacienty by mohli v nových ambulancích ošetřit v závěru příštího roku.
"Ještě před pár lety byl v Bohumíně problém sehnat dentisty. A jelikož obdobná situace hrozí také u dalších specialistů, připravili jsme projekt na vznik nových ordinací a chceme lidem zajistit takové zdravotní služby, které v našem kraji citelně chybí," řekl předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.
Podle něj je hůře dostupná hlavně neurologická, psychiatrická či ortopedická péče. "To platí i pro další obory, jako je dermatologie či urologie. A ve výčtu bych mohl pokračovat. Stávající generace lékařů postupně odchází do penze a nemá je kdo nahradit. Chceme krizové situaci předejít, nikoliv čekat, až nastane, a pak teprve ji řešit," doplnil Němeček.
Lékaře poptávaných specializací by nemocnice ráda přilákala. Chce jim nabídnout kompletně připravené zázemí, aby nemuseli hledat prostory a investovat do jejich úprav.