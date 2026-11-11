Bohumínská nemocnice dokončila nové administrativní zázemí za 40 milionů korun

Bohumínská městská nemocnice dokončila stavbu administrativního zázemí, které vzniklo z 28 modulů. Jednotlivé díly se vyráběly a kompletovaly v Havlíčkově Brodě, odkud se už hotové převezly do areálu nemocnice. Výstavba trvala zhruba devět měsíců. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková. Stavba nového zázemí pro zaměstnance vyšla na 40 milionů korun.
Město se pro systém modulů rozhodlo především kvůli úspoře času. "Spojili jsme projekt a stavbu pod jednoho dodavatele, čímž jsme ušetřili zhruba rok času oproti standardní době realizace. Výroba budovy probíhala souběžně s dokončováním prováděcí dokumentace i vyřizováním stavebního povolení,“ řekl architekt Jan Hock z odboru rozvoje a investic.
Výhodou modulárního systému byla podle mluvčí také minimální zátěž pro nemocnici. Moduly se vyráběly a vybavovaly mimo nemocniční areál, takže se nekumuloval stavební ruch v době, kdy se v sousedství administrativního pavilonu budovalo velké parkoviště a klinika následné péče.
Projekt město začalo připravovat v únoru a už o měsíc později ve výrobní hale vznikaly ocelové rámy. "Na jaře tam firma poskládala konstrukce obou podlaží a osadila je okny, zatímco v Bohumíně připravovala základy. Během léta do modulů instalovala rozvody, příčky i povrchy a dokončila interiéry. Hotové díly o váze deseti tun převezly kamiony na konci srpna do areálu nemocnice, kde je stavební firma sestavila do finální podoby. Během září a října dělníci dokončili střechu a fasádu, propojili instalace a upravili okolní terén," doplnila mluvčí.
Město ještě letos pavilon vybaví nábytkem a koncem roku do něj přestěhuje svou administrativu. Součástí stavby je 17 kanceláří a dvě zasedací místnosti. V původním administrativním zázemí vzniknou nové ordinace. Přestavba bude stát 24 milionů korun.
"V přízemí se upraví stávající prostory včetně dvou ambulancí, hygienického zázemí, čekárny a vstupu. V patře vznikne šest nových ordinací pro odborné lékaře, čekárna a bezbariérové toalety. Projekt počítá také s novými povrchy, podhledy a podlahami, úpravami fasádního zateplení a výměnou oken,“ uvedla Hana Kaspřáková z odboru rozvoje a investic. Nové ordinace se propojí se sousedním ambulantním traktem.