Bohumínské kino po pauze otevřelo zrekonstruované foyer

Bohumínské kino se po téměř sedmitýdenní letní pauze znovu otevírá divákům. Provozovatel, městská společnost K3 Bohumín, využil přestávku k úpravám foyer a důkladnému vyčištění hlavního sálu. Do estetických a funkčních změn investovala příspěvková organizace zhruba půl milionu korun. Práce trvaly od začátku července do poloviny srpna. ČTK to řekla mluvčí města Jana Končítková.
Prostor s pokladnou, šatnou a bufetem dostal nové barvy, podlahy i stylový nábytek. "Kromě klasické výmalby jsme na boční stěny a sloupy nechali instalovat dekorativní stěrku. Stávající sedačky doplnila nová křesílka a stolky. A prostor jsme oživili barevnými doplňky. Nové jsou také podlahy," uvedl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.
Po vzoru multikin mohou návštěvníci v předsálí sledovat trailery na filmové novinky na velké obrazovce. O letní přestávce se pracovalo i v hlavním promítacím sále. "Specializovaná firma důkladně vyčistila sedačky a koberce, které prošly mokrým čištěním a následným ošetřením. U dvousedaček byly provedeny také drobné opravy," uvedla Končítková.
Kulturní program ve městě pokračoval i během rekonstrukce kina. Filmové projekce se přesunuly do letního amfiteátru v parku Petra Bezruče, kde pokračují do konce prázdnin.
Nová kulturní sezona nabídne filmové novinky i sérii divadelních představení. Zájemci si mohou do konce srpna pořídit zvýhodněné předplatné na pět inscenací zájezdových souborů za 1470 korun.
Bohumínské kino bylo otevřeno 3. října 1929. Budova ve své době patřila k nejmodernějším biografům v okolí. Nabízela více než 400 sedadel. Významnou rekonstrukcí prošel objekt v letech 2006 a 2007, kdy získal novou fasádu, moderní interiér, nová sedadla a bezbariérový přístup. Promítací sál má dnes kapacitu 306 míst.