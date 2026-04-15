Bohumínské náměstí Svobody má příští rok oživit replika parní tramvaje

Bohumín na Karvinsku chce příští rok umístit na náměstí Svobody repliku parní tramvaje z počátku 20. století. Součástí vozu s dobovým interiérem bude i menší expozice. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková. Replika vozu z roku 1903 má připomínat jednu z nejvýraznějších kapitol města, kdy ho úzkokolejka spojovala s okolím.
Myšlenka připomenutí historie bohumínských tramvají vznikla v roce 2017. Posledních pět let na projektu repliky pracuje tým složený z historiků i odborníků na regionální tramvajovou dopravu. Město se na projekt za zhruba 3,5 milionu korun snažilo najít vhodný dotační titul, nyní má přislíbeny evropské peníze, které by měly pokrýt 80 procent nákladů.
"Díky tomu se projekt může proměnit z vizí ve skutečnost. Město aktuálně směřuje k výběru firmy, která repliku historického vozu postaví. Půjde o dvounápravovou tramvaj s dřevěnou skříní v červeno-krémovém nátěru, kterou na začátku minulého století vyráběla vídeňská vagonka J. Rohrbacher," řekla mluvčí.
Nepojízdný exponát bude stát na kolejích a jeho součástí budou také makety technických prvků, jako je parní rozvod nebo komín na střeše. Součástí interiéru budou dřevěné lavice, dobové přepážky i další detaily, které mají navodit autentickou atmosféru starých tramvají.
V přední části vozu, kde bývala strojovna, vznikne menší expozice přibližující historii bohumínské úzkokolejky. "Tramvaj tak nebude jen exponátem, ale i malým muzeem pod širým nebem. Musí obstát ve venkovních podmínkách, proto se pro její zhotovení použijí materiály a nátěry, které odolají vlivům počasí," řekl vedoucí odboru rozvoje a investic Dalibor Třaskoš.
Výroba parního vozu by měla trvat zhruba rok, replika by tak na náměstí mohla být umístěna příští rok v létě. "Výsledný projekt jsme projednali jak s památkáři, tak s autorem architektonického vzhledu náměstí a také v kulturní komisi a komisi pro městskou část Starý Bohumín. Oslovili jsme i bohumínské spolky, které se věnují historii, technice i umění," řekl starosta Lumír Macura (nestr.).
Tramvajová doprava v Bohumíně fungovala od roku 1902, kdy byla uvedena do provozu úzkorozchodná koňská dráha. Po necelém roce nahradily koně parní vozy. V roce 1914 vznikla více než 11kilometrová elektrifikovaná trať spojující Bohumín se Slezskou Ostravou. V letech 1916 až 1947 byly součástí tramvajového provozu také městské vlečné dráhy, zajišťující nákladní dopravu do vybraných bohumínských firem. Tramvajová doprava ve městě definitivně skončila v roce 1973. K zániku úzkokolejky přispěla nízká cestovní rychlost a vysoké náklady na provoz i údržbu. Ze všech regionálních meziměstských tramvajových tratí v okolí ale vydržela bohumínská nejdéle.