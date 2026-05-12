Bohumínský park oživí umění a hudba ve stylu Montmartru

Bohumín na Karvinsku chystá u příležitosti 770 let od první písemné zmínky o městě akci Bohumínský Montmartre. Park Petra Bezruče v sobotu oživí hudba, divadlo a další umělecké aktivity. Program inspirovaný atmosférou slavného pařížského Montmartru má propojit místní umělce, řemeslníky, hudebníky i kreativní spolky. Novinářům to dnes sdělil ředitel městské organizace K3 Bohumín Karel Balcar.
„Montmartre v parku chceme pojmout jako otevřené odpoledne plné inspirace, setkávání a tvořivosti. Nejde jen o klasickou kulturní akci, ale o prostor, kde si lidé mohou věci sami vyzkoušet, zastavit se, tvořit a strávit společný čas v příjemné atmosféře,“ uvedl Balcar.
Návštěvníci se mohou v parku od 14:00 do 18:00 těšit na výtvarné workshopy, hudební vystoupení i interaktivní aktivity pro děti i dospělé. Součástí akce budou ukázky Základní umělecké školy Bohumín, svou tvorbu představí řezbář Šimon Pohl, připravené bude plenérové malování spolku Ateliér BART. Stánek Ilony Peterové nabídne olejomalby, drátkování a bylinkové produkty.
"Významnou část programu obsadí také Studio bez kliky Romana Prokeše, které představí historické tiskařské techniky včetně Gutenbergova tisku, válcového lisu nebo výroby papíru," uvedl Balcar. Řadu činností si návštěvníci podle něj budou moct sami vyzkoušet.
Hudební a divadelní část doplní například flašinetář, interaktivní workshop zaměřený na rytmus nebo divadelní soubor KUKUČ. Program obohatí také taneční performance, která propojí pohyb, improvizaci a interaktivní zážitek pro děti i dospělé.