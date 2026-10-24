Bohumínští dobrovolní hasiči budou mít nové vybavení za tři miliony korun

Dobrovolní hasiči v Bohumíně na Karvinsku dostanou vybavení za zhruba tři miliony korun. Město jim pořídí čluny, termokameru i zásahové obleky. Nákup je součástí česko-polského projektu zaměřeného na posílení technického zázemí sborů na obou stranách hranice. Většinu nákladů na nové vybavení tak pomohou uhradit evropské peníze a přispěje také stát. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
Hasiči z městské části Vrbice už si převzali nový zásahový člun, který budou moci využívat i při práci na Vrbickém jezeře, které je oblíbeným rekreačním místem. "Starý člun nám odešel po povodních v roce 2024, kdy byl několik dnů nepřetržitě v provozu, museli jsme ho odepsat. Jsme rádi, že jsme díky městu získali kvalitní plavidlo včetně přívěsu pro jeho přepravu," uvedl velitel vrbického sboru Luděk Vrbka.
Město pořídilo hasičům nafukovací člun s motorovým pohonem. Je určen pro pět lidí a uveze i potřebné vybavení. "Disponuje skládací hliníkovou podlahou, jeho dno i zesílené boky jsou stavěné na náročnější zacházení. Hasiči člun využijí při výcviku a zajišťování sportovních akcí, ale především budou vybaveni pro případné zásahy a záchranné akce," řekla vedoucí organizačního odboru Jana Kasanová. Dodala, že nový motorový člun dostanou i dobrovolní hasiči ve Starém Bohumíně. Dva čluny s motory a přívěsem vyjdou na více než půl milionu korun.
Dalším jednotkám pak město pořídí termokameru, přívěs a zásahové obleky. Část získaných dotací bude směřovat i na specializovaná školení a taktická cvičení.