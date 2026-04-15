Kino Petra Bezruče jde k zemi. Kulturu ve Frýdku-Místku střídají parkovací místa

Budova kina, která ukončila provoz v červnu 2008 kvůli nízké návštěvnosti, byla podle zástupců města v natolik špatném stavu, že by její oprava byla neúčelná.
Samotná stavba ale nebyla zcela nevyužitá, v případě deštivého počasí se zde konal například folklorní festival.
„Plášť budovy vykazuje trhliny a je narušena její stabilita. Budova již v současnosti nesplňuje potřeby pro prostorové uspořádání, multifunkčnost a energetickou stabilitu,“ komentovala bourání Gabriela Kocichová, ředitelka společnosti KulturaFM, která se o kulturní akce stará.
Z Bezruče do Vlasti
Bez kina ale Frýdek-Místek nezůstává, promítání mohou filmoví nadšenci navštěvovat v nedalekém kině Vlast. Podle Vladana Literáka z Nové scény Vlast už není pro další obří sál ve městě využití.
„Momentálně tedy nemůže být řeč o dalším kině. Co se týče Kina Petra Bezruče, tak těchto obrovských kinosálů, které pojmou pět set a více diváků, už v České republice mnoho nezbylo. I Kino Vlast dnes zcela naplní pouze malé procento projekcí,“ podotkl Literák.
Málo využívané kino Bezruč ve Frýdku-Místku nahradí parkovacím domem
Město se proto rozhodlo prostor po budově kina využít jinak. „Na nově vystavěné parkovací ploše přibude 98 nových míst. Spolu s přilehlým stávajícím parkovištěm u bývalého kina o kapacitě 64 míst tak bude mít Riviéra velké parkoviště o 162 místech,“ popsala aktuální fázi prací Jana Musálková Jeckelová.
Toto řešení však není konečné. Město už má architektonickou studii třípodlažního parkovacího domu, který by nabídl celkem 332 parkovacích stání, 27 stání pro kola a další prostory pro občanskou vybavenost. Ten by mohl vzniknout právě na místě někdejšího kina.