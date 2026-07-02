Bouřky zaměstnaly v Moravskoslezském kraji hasiče téměř 120 výjezdy

Hasiči v Moravskoslezském kraji ve středu odpoledne a večer v souvislosti s bouřkami zasahovali u bezmála 120 událostí. Profesionální i dobrovolné jednotky vyjížděly především k technickým zásahům způsobeným přívalovými dešti a silným větrem. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Dohnal.
Nejčastěji hasiči čerpali vodu ze zatopených sklepů a dalších prostor. Odstraňovali také popadané stromy a větve z pozemních komunikací a poskytovali další technickou pomoc související s nepříznivým počasím. Při zásazích nebyl nikdo zraněn.