Žáci a studenti ze severní Moravy se zúčastní vojenského klání, které je organizované v rámci koncepce Přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Soutěží nejen v branné přípravě a fyzické zdatnosti, ale ukazují i schopnost týmové spolupráce a vědomosti o obraně státu a historii.
„Wolfram je určen žákům 8. ročníků základních škol a žákům 1. a 2. ročníku středních škol, kteří soutěží ve čtyřčlenných družstvech. Podmínkou u základních škol je navíc účast minimálně jedné dívky v družstvu. Do letošního Wolframu se přihlásilo 160 škol z celého kraje,“ uvedl Martin Ogořalek z Krajského vojenského velitelství Ostrava.
První oblastní kolo Wolframu začalo 5. května na Základní škole Englišova v Opavě za účasti 29 družstev z 15 škol.
„Soutěž bude pokračovat dalšími 11 oblastními koly v Moravskoslezském kraji až do 10. června 2026. Z každého oblastního kola postoupí tři nejúspěšnější týmy do krajského kola, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. září ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá,“ prozradil Ogořalek.
Wolfram
27. 5. 2026 Karviná SŠ
Vítězná družstva z krajských kol potom budou reprezentovat své kraje v celostátním finále, které je plánované na 1. a 2. říjen ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy.
Osm disciplín
Na závodech čeká účastníky během jednoho dne hned několik stanovišť. „Prověřuje se jejich fyzická připravenost, spolupráce i základní znalosti. Měří síly ve vytrvalostním běhu s překážkami, na dráze bojovníka, ve střelbě ze vzduchovky, v poskytování první pomoci, hodu granátem, přesunu břemene a vědomostním testu o operaci Wolfram,“ popsal Ogořalek.
|
Novinkou projektových dnů armády na školách byla topografie
Největším oříškem zřejmě bude stavba da Vinciho mostu, kde se osvědčí právě komunikace a spolupráce v družstvu. „Soutěžící musí postavit improvizovaný most z patnácti metrových kulatin bez jakéhokoliv spojovacího materiálu do pěti minut,“ naznačil Ogořalek.
Parašutisté za 2. světové války
Název soutěže Wolfram připomíná parašutisty vysazované nad územím tehdejšího protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.
„Historický rozměr je nedílnou součástí soutěže a promítá se zejména do vědomostních částí zaměřených na operaci Wolfram a vybrané okolnosti 2. světové války,“ řekl Ogořalek.
Soutěž Wolfram představuje dlouhodobou aktivitu Krajského vojenského velitelství Ostrava v oblasti branného vzdělávání mládeže a každoročně potvrzuje význam systematické přípravy mladé generace k obraně státu.