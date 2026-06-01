Bravantický zámek na Novojičínsku láká na rekordní expozici modelů aut

Návštěvníci zámku v Bravanticích na Novojičínsku letos uvidí rozšířenou expozici modelů aut. Jejich počet se zdvojnásobil zhruba na 2000. Sedm desítek modelů v měřítku 1:8 je navíc nově zapsáno v České knize rekordů jako největší expozice největších modelů v ČR. Během Dne obce, který bude na zámku v sobotu 13. června, pokřtí expozici zpěvačka Leona Machálková. ČTK to dnes sdělila členka Zámeckého spolku Bravantice Lenka Gulašiová.
"Zástupce Agentury Dobrý den, která Českou knihu rekordů vydává, nám certifikát slavnostně předá v rámci křtu expozice zhruba ve 20:30, po koncertu Leony Machálkové," uvedl sběratel Miloš Brunai. Na Den obce se podle něj do Bravantic chystá mnoho modelářů. "A mnoho z nich už se zajímalo o to, zda by v Bravanticích mohli vystavovat také," dodal.
Expozice podle něj aspiruje i na titul největší sbírky svého druhu v Evropě. Loni byla v jedné ze zámeckých místností, v současnosti už zabírá komnaty dvě. Mezi exponáty návštěvníci uvidí například první škodovky a tatrovky, dioramata zachycující atmosféru 60., 70. a 80. let minulého století nebo kolekci vozidel známých z filmů či televizních seriálů a inscenací.
Bravantický zámek dlouho chátral a byl nepřístupný. Poprvé se do něj mohli lidé podívat na podzim 2021, poté co ho do svého majetku získala obec. Zámecký spolek ve spolupráci s obcí ho postupně upravuje.
Do šesté návštěvnické sezony zámek vstoupí s novými historizujícími okny na vnitřním nádvoří. "Šlo o velmi důležitou akci, protože zničenými a mnohdy i vybitými okny silně zatékalo, do objektu dokonce občas vlétávali ptáci," uvedla členka spolku, místostarostka Věra Šustková (Bravantice pro občany). Stejně jako loňskou výměnu oken v jižním průčelí zámku i tentokrát projekt podpořil Moravskoslezský kraj téměř milionem korun.
Bravantický zámek je bývalá vodní tvrz. Areál tvoří čtyřkřídlý renesanční starý zámek, pozdně barokní nový zámek a anglický park. Po roce 1948 tam sídlil státní statek. Po pádu komunismu patřil zámek soukromým majitelům, žádný z nich ale památku neopravil. Chátrající areál proto obec koupila ve výběrovém řízení.
"Kromě víkendových komentovaných prohlídek, kdy mají návštěvníci jedinečnou možnost se seznámit se syrovou skutečností léta chátrajícího historického objektu, který postupně mění svou tvář k lepšímu, se zde například 26. června uskuteční letní kino, 12. září gulášfest, 10. října oblíbený Pohádkový zámek a 29. listopadu adventní jarmark," uvedla Šustková.
Početnější skupiny si mohou dohodnout prohlídky i v individuálním termínu. Vstupné je dobrovolné, výtěžek je určený na obnovu zámku.