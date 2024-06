Do minulosti Bredy lidé nahlížejí původními okny. Oprava obchodního domu vrcholí

„Výstavu jsme připravili ke 150. výročí narození Davida Weinsteina. Snažíme se Bredu prezentovat nejen na úrovni města a regionu, ale i celorepublikově. Proto architektonická struktura jako intervence do veřejného prostoru. Věříme, že vzbudí zájem nejen široké laické, ale i odborné veřejnosti,“ představila netypický počin Linda Bittová ze Spolku na záchranu obchodního domu Breda, který za výstavou s názvem David Weinstein 150 let stojí.

Výstava představuje životní peripetie podnikatele, který v letech 1927 a 1928 za vznikem tehdy největšího československého obchodního domu stál a jeho návrh zadal architektu Leopoldu Bauerovi.

Objekt, jenž dlouhodobě chátral, právě vstupuje do nové etapy své existence. Končí obnova jeho vnějšího pláště za zhruba třicet milionů korun. Investorem je město Opava, jež Bredu předloni za čtyřicet milionů koupilo poté, co původní vlastník, firma podnikatele Kamila Kolka, skončila v likvidaci.

„Rekonstrukce fasády a repasování a výměna oken jsou u konce. Dokončily se poslední dočištění oken a fasády a od 5. června se rozebírá lešení z čelní strany Bredy na náměstí Republiky,“ nastínil správce objektu Marek Zygula.

Hned na začátku rekonstrukce stavaři budovu vyčistili, odborníci ošetřili a uskladnili houbami napadené cenné dřevěné interiérové prvky a opravili i vodovodní a kanalizační přípojku či část střechy.

Lešení na boční části Bredy z Pivovarské ulice zůstane na místě ještě zhruba měsíc. Mezitím se fasáda dokončí i tam a celý obchodní dům pak stavaři vyklidí. Fasáda je opravená celá kromě spodních výloh, jež budou součástí navazujícího architektonického návrhu.

Přímo před Bredou pak 14. června porota, jejíž součástí je mimo jiné vlámský architekt Jan de Vylder či historik umění a rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jindřich Vybíral a jíž předsedá německá profesorka architektury Gabu Heindl, vyhlásí vítěze architektonické soutěže o novou podobu a využití Bredy.

Porota vybírá z finálové pětice, kterou v březnu vytipovala ze čtyřicítky rozpracovaných návrhů na obnovu budovy.

„Vítězný návrh i ostatní finálové návrhy architektonických kanceláří budou zároveň představeny v bývalých výlohách Bredy. Lidé budou mít možnost se také zčásti podívat dovnitř za hlavní vstup obchodního domu. Tak, jak to postupující práce dovolí,“ upřesnil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

Vítězný návrh musí být realizovatelný v opavských podmínkách a také energeticky i ekonomicky vyvážený. „Měl by to být mix veřejných a komerčních služeb nastavený tak, aby se provoz co nejvíce zaplatil,“ konstatoval k budoucímu využití Bredy primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Po vyhlášení bude mít vítězná kancelář více než rok na vyprojektování svého návrhu, projektová dokumentace by měla být hotová v roce 2026. Ani do té doby by však Breda neměla zůstat zavřená.

„Po dobu projektování v Bredě plánujeme akce typu přednášek, koncertů, vánočního stromu pod kopulí, zvažujeme i akce na střeše, která je úžasným prostorem,“ popsal mluvčí Konečný.

Už v červnu se počítá také s otevřením provizorní kavárny. „Hned u hlavního vchodu za mříží, v předpasáži Bredy,“ upřesnil správce Zygula s tím, že nepůjde o klasickou kavárnu, ale spíše výdejní místo kávy s sebou.