Práce na obnově komína právě začaly. Staticky narušený zhruba sto let starý kouřovod, který se nepoužívá od 60. let minulého století, čeká částečná demolice.
„Na střechu sousedního obchodního centra Breda&Weinstein byly dopraveny ochranné materiály, instalováno provizorní bezpečnostní zábradlí a provedeny první zabezpečovací úpravy. Zároveň stavbaři začali demontovat část střechy kolem komína a připravují speciální prvky pro jeho zajištění,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Odstartovala už i technicky náročná stavba lešení. Po skončení všech příprav dělníci ručně, cihlu po cihle rozeberou horní část komína.
„Komín je součástí památkově chráněné Bredy. Proto se rozkládá ručně. Zachovalé cihly se vyčistí, uskladní a později použijí na novou stavbu komína,“ upřesnil mluvčí Konečný.
Spodní část komína zpevní speciální kovové obruče. Zároveň odborníci budou zkoumat, co výrazné praskliny na komíně, kvůli nimž hrozí jeho pád, způsobilo.
„Hotovo by mělo být v první polovině září. Cena je 2,6 milionu korun včetně DPH,“ doplnil Konečný.
Současně pokračují restaurátorské práce na historické skleněné kopuli, které odstartovaly na přelomu července a srpna. Právě ty na špatný stav komína ukázaly.
„Během první etapy restaurátoři zjišťují celkový stav kopule a celou ji vyčistí. Teprve to ukáže, jak náročná její celková obnova bude. Může se stát, že postačí vše jen vyčistit, může se ale také stát, že bude z velké části potřeba výměna prvků, které kopuli tvoří,“ konstatoval Roman Konečný skutečnost, že cena obnovy bude známá až po detailním odborném průzkumu.
Breda Opava
● Obchodní dům nechal postavit opavský podnikatel David Weinstein podle návrhu architekta Leopolda Bauera v letech 1927 a 1928.
● Byl tehdy největším obchodním domem v Československu.
● Nákupní centrum několikrát změnilo jméno, poprvé v roce 1945 na Průkopník, později na Prior, po roce 1989 se vrátil původní název.
● Roku 1994 jej v privatizaci získal podnikatel Kamil Kolek.
● V roce 2004 Breda vyhořela.
● Od roku 2012 je mimo provoz.
● Roku 2021 ji koupilo město Opava. Loni Opava vybrala návrh budoucí podoby Bredy.
Odborníci teď zkoumají přednostně opačnou část kopule, tedy tu, kde jim i v případě pádu části komína nehrozí nebezpečí. Zabývají se především žebry kopule a skleněnými luxfery.
„Kopuli dlouhodobě poškozovala zatékající voda a jejímu stavu moc nepomohl ani požár před zhruba dvaceti lety. Kvůli její váze, což čítá desítky tun, bude potřeba ji podepřít speciálním lešením, které se objedná z Německa a které pomůže rovnoměrně rozložit váhu kopule a zajistit její stabilitu během prací,“ dodal Konečný. Lešení potřebných parametrů u nás v zemi zatím nikdo k dispozici nemá.
Všechny ostatní práce podle Konečného probíhají podle harmonogramu. Aktuálně se také zpracovává finální podoba vítězného architektonického návrhu budoucí podoby Bredy.
Podle vedoucí oddělení památkové péče Lucie Častulíkové patří kopule k nejhodnotnějším prvkům Bredy. „Některé její části jsou dokonce pohyblivé a umožňují větrání. Mechanismus je ovladatelný shora, z vrcholu kopule,“ popsala.
Po obnově musí být kopule nejen vizuálně shodná s tou původní, ale také vytvořená stejnou technologií. Jakmile bude hotovo, odstraní se ochranná plachta a vnitřní prostory Bredy opět zaplní denní světlo.