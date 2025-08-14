Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

Žaneta Motlová
  13:32aktualizováno  13:32
Práce v někdejším obchodním domě Breda odkrývají další bolavá místa a nutné investice do právě opravované památky. Přes dva a půl milionu bude stát obnova komína, který je v havarijním stavu. Město jej musí nechat spravit, aby mohlo pokračovat v rekonstrukci ikonické skleněné kopule. Také její cena se bude odvíjet až od stavu, v jakém se nachází.
Fotogalerie4

Bourat se bude část komína od lávky nahoru. Zbytek stavaři zpevní. „Samozřejmě teď ještě nevíme, jak to vypadá uvnitř,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný. | foto: Magistrát města Opavy

Práce na obnově komína právě začaly. Staticky narušený zhruba sto let starý kouřovod, který se nepoužívá od 60. let minulého století, čeká částečná demolice.

„Na střechu sousedního obchodního centra Breda&Weinstein byly dopraveny ochranné materiály, instalováno provizorní bezpečnostní zábradlí a provedeny první zabezpečovací úpravy. Zároveň stavbaři začali demontovat část střechy kolem komína a připravují speciální prvky pro jeho zajištění,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Opava s architekty domlouvá podobu i fungování obchodního domu Breda

Odstartovala už i technicky náročná stavba lešení. Po skončení všech příprav dělníci ručně, cihlu po cihle rozeberou horní část komína.

„Komín je součástí památkově chráněné Bredy. Proto se rozkládá ručně. Zachovalé cihly se vyčistí, uskladní a později použijí na novou stavbu komína,“ upřesnil mluvčí Konečný.

Na komínu jsou obrovské praskliny.
Bourat se bude část komína od lávky nahoru. Zbytek stavaři zpevní. „Samozřejmě teď ještě nevíme, jak to vypadá uvnitř,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Kopuli teď kryje ochranná plachta. Stavaři ji odstraní až po obnově kopule. Komín, jehož horní část rozeberou a spodní zpevní, je v pozadí. Bourat se bude část od lávky nahoru.
Kopuli teď kryje ochranná plachta. Stavaři ji odstraní až po obnově kopule. Komín, jehož horní část rozeberou a spodní zpevní, je v pozadí. Bourat se bude část od lávky nahoru.
4 fotografie

Spodní část komína zpevní speciální kovové obruče. Zároveň odborníci budou zkoumat, co výrazné praskliny na komíně, kvůli nimž hrozí jeho pád, způsobilo.

„Hotovo by mělo být v první polovině září. Cena je 2,6 milionu korun včetně DPH,“ doplnil Konečný.

Současně pokračují restaurátorské práce na historické skleněné kopuli, které odstartovaly na přelomu července a srpna. Právě ty na špatný stav komína ukázaly.

Unikátní objev, stavaři odkryli pod Bredou neporušené stoleté schodiště

„Během první etapy restaurátoři zjišťují celkový stav kopule a celou ji vyčistí. Teprve to ukáže, jak náročná její celková obnova bude. Může se stát, že postačí vše jen vyčistit, může se ale také stát, že bude z velké části potřeba výměna prvků, které kopuli tvoří,“ konstatoval Roman Konečný skutečnost, že cena obnovy bude známá až po detailním odborném průzkumu.

Breda Opava

● Obchodní dům nechal postavit opavský podnikatel David Weinstein podle návrhu architekta Leopolda Bauera v letech 1927 a 1928.

● Byl tehdy největším obchodním domem v Československu.

● Nákupní centrum několikrát změnilo jméno, poprvé v roce 1945 na Průkopník, později na Prior, po roce 1989 se vrátil původní název.

● Roku 1994 jej v privatizaci získal podnikatel Kamil Kolek.

● V roce 2004 Breda vyhořela.

● Od roku 2012 je mimo provoz.

● Roku 2021 ji koupilo město Opava. Loni Opava vybrala návrh budoucí podoby Bredy.

Odborníci teď zkoumají přednostně opačnou část kopule, tedy tu, kde jim i v případě pádu části komína nehrozí nebezpečí. Zabývají se především žebry kopule a skleněnými luxfery.

„Kopuli dlouhodobě poškozovala zatékající voda a jejímu stavu moc nepomohl ani požár před zhruba dvaceti lety. Kvůli její váze, což čítá desítky tun, bude potřeba ji podepřít speciálním lešením, které se objedná z Německa a které pomůže rovnoměrně rozložit váhu kopule a zajistit její stabilitu během prací,“ dodal Konečný. Lešení potřebných parametrů u nás v zemi zatím nikdo k dispozici nemá.

Všechny ostatní práce podle Konečného probíhají podle harmonogramu. Aktuálně se také zpracovává finální podoba vítězného architektonického návrhu budoucí podoby Bredy.

Podle vedoucí oddělení památkové péče Lucie Častulíkové patří kopule k nejhodnotnějším prvkům Bredy. „Některé její části jsou dokonce pohyblivé a umožňují větrání. Mechanismus je ovladatelný shora, z vrcholu kopule,“ popsala.

Ikonický obchodní dům Breda čeká změna. Otevře přízemí, zpřístupní střechu

Po obnově musí být kopule nejen vizuálně shodná s tou původní, ale také vytvořená stejnou technologií. Jakmile bude hotovo, odstraní se ochranná plachta a vnitřní prostory Bredy opět zaplní denní světlo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je dobrá, teplé počasí ji i ohřálo

Kvalita vody ve venkovních koupalištích je stále většinou dobrá. Hygienici na žádném ze sledovaných míst nevyhlásili zákaz koupání. Zhoršená jakost vody - na...

14. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Proseč plánuje levnější biotopové koupaliště, náklady chce snížit aspoň na půlku

Proseč na Chrudimsku chce zlevnit připravovaný projekt biotopového koupaliště minimálně na polovinu. Nejsou dostupné dotace, proto ho nejspíš postaví z...

14. srpna 2025  14:23,  aktualizováno  14:23

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela nehoda, dva zranění

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela dnes odpoledne nehoda dvou osobních aut. Dva lidé jsou zranění, z toho jeden těžce, řekla ČTK mluvčí středočeské...

14. srpna 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

V Luhačovické přehradě se zhoršila kvalita vody, hygienici doporučují sprchu

V Luhačovické přehradě na Zlínsku se v uplynulých dnech zhoršila kvalita vody. Při koupání je tam zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů,...

14. srpna 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Rum už je moc, ale cigarety nezletilým prodají. Testovali jsme obchodníky

Redakce iDNES.cz otestovala plzeňské prodejny, jestli jsou ochotné prodávat nezletilým mladším 18 let alkohol a nikotinové výrobky. Vybrala k tomu dívku a chlapce ve věku 15 let, kteří nevypadají...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Uhelný trh

Pejskům je v tropických dnech nejlépe ve stínu jako například v Praze 1 na Starém Městě Uhelném trhu pod stromem.

vydáno 14. srpna 2025  15:51

Vrchol sezony je tady, startuje Barum rally. Závod zkomplikuje dopravu

Vrchol sezony je tady. Startuje Barum rally. Největší atrakcí soutěže je každoroční rychlostní zkouška přímo v srdci Zlína. Odehraje se v pátek večer. Pořadatelé očekávají, že ji navštíví 30 tisíc...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Finále Plzeň promítne 26. 9. až 1. 10. premiéry a předpremiéry filmů i seriálů

Festival českých filmů Finále, který bude v Plzni od 26. září do 1. října, představí řadu snímků, které teprve čeká premiéra v kinech a na obrazovkách....

14. srpna 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Ve Velkých Karlovicích začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku

Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku. Akce se bude konat devátým rokem, potrvá od 20. do 26. srpna....

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině je zakázané koupání v Kachličce, u Pilské nádrže byl zákaz zrušený

Na Vysočině je kvůli znečištění vody dál zakázané koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Hygienici dnes zrušili zákaz pro žďárskou Pilskou nádrž,...

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se zlepšila

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se od minulého týdne mírně zlepšila. Sinice a chlorofyl se tam sice stejně jako v dalších koupalištích...

14. srpna 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.