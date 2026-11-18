Informace o požáru, který vznikl v motorové části autobusu na plynový pohon, dostalo operační středisko hasičů krátce po čtvrt na osm ráno.
„Oheň, který zasáhl nejen motorovou, ale také zadní část autobusu, likvidovali hasiči pomocí dvou vodních proudů. Požár byl lokalizován během 14 minut od příjezdu první jednotky a díky rychlému zásahu hasičů nedošlo k poškození tlakových lahví,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová s tím, že všech 13 cestujících i řidič opustili autobus ještě před příjezdem jednotek na místo. „K žádnému zranění u nich nedošlo,“ dodala mluvčí.
Předběžná škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 500 tisíc korun. Příčina jeho vzniku je předmětem šetření.
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