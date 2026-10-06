Břidličná na Bruntálsku musí vyhlásit referendum o větrnících, nařídil soud

Autor: ČTK
  14:36aktualizováno  14:36
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

O stavbě větrných elektráren v Břidličné na Bruntálsku rozhodnou obyvatelé v místním referendu. Krajský soud v Ostravě ho městu nařídil vyhlásit, přestože konání referenda zastupitelé před časem odmítli. Hlasování bude 30. října. Lidé budou odpovídat na otázku, zda má město poskytovat součinnost k přípravě, povolování nebo stavbě větrných elektráren na svém území. Podle soudu není překážkou konání referenda ani skutečnost, že město už uzavřelo smlouvy související s přípravou projektu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí soudu Igor Krajdl.

Město referendum původně vyhlásit nechtělo. Starosta Břidličné Miroslav Kladníček (Naše Břidličná) uvedl, že důvodem byly především platné smlouvy s investory a obava z finančních dopadů případného zmaření projektu. "Obáváme se sankcí ve výši desítek až stamilionů korun za zmařené přípravné práce. Navíc město bude muset vrátit deset milionů, které už inkasovalo," řekl.

Smlouvy město s investory uzavřelo v roce 2024. Na přípravě větrného parku spolupracují společnosti ČEZ a Al Invest Břidličná. Podle vyjádření starosty se v projektu počítá s 11 větrnými elektrárnami.

"V době, kdy jsme o projektu jednali, jsme pořádali besedu s občany a řešilo se to na veřejných zasedáních zastupitelstva. Tenkrát nikdo referendum nechtěl. I v našem programovém prohlášení máme budování obnovitelných zdrojů energie," uvedl Kladníček. Starosta zároveň zdůrazňuje ekonomický přínos projektu pro město. Podle něj by Břidličná mohla za 25 let získat z větrných elektráren až 150 milionů korun. Peníze by podle něj město mohlo investovat do škol, školek nebo kulturních zařízení. "Břidličná se vylidňuje každý rok o 1,5 procenta," uvedl Kladníček. Dodal, že pokud se větrné elektrárny postaví v okolí na hranici regionu, Břidličná se na ně bude dívat, aniž by z nich měla příjem.

Proti záměru na výstavbu větrných elektráren dlouhodobě vystupuje Petr Knopp (Břidličná Historie Současnost Budoucnost). Inicioval petici, kterou podle něj podepsalo téměř 1000 lidí. Rozhodnutí soudu o vyhlášení referenda vítá. Knopp počítá s tím, že případné odmítnutí projektu může mít pro město finanční následky. "Minimálně budeme muset vrátit deset milionů, které jsme už získali," řekl. Další případnou škodu by podle něj měla řešit policie na základě trestního oznámení. "Jaké ale budou další kroky, nyní nechci upřesňovat. Ale nic jiného nám asi nezbude," uvedl.

Krajský soud v Ostravě při rozhodování odmítl námitky města, že referendum není přípustné kvůli již uzavřeným smlouvám. Podle soudu smluvní závazky ani možné finanční či právní důsledky samy o sobě nemohou občanům znemožnit rozhodování v místním referendu. Hlasování se nebude konat současně s obecními volbami, protože podle soudu nebyl na jeho organizační přípravu dostatek času. Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu do dvou týdnů od doručení.

Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. Břidličná má zhruba 2800 obyvatel a podle údajů uváděných městem jde přibližně o 2500 oprávněných voličů.

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