Bruntál plánuje stezku, která propojí alej s Vodárenským vrchem

Bruntálská radnice plánuje zpevněnou stezku pro pěší a cyklisty, která propojí západní okraj města s novou lipovou alejí a Vodárenským vrchem. Záměr má podpořit příměstskou turistiku a nabídnout lidem nové možnosti procházek a výletů. Město si nechalo zpracovat studii, která posoudila čtyři varianty vedení trasy. Radní už vybrali jednu z nich. ČTK to řekl mluvčí města Jiří Ondrášek.
Stezka by začínala v Rýmařovské ulici u lávky přes Kobylí potok. Odtud by vedla souběžně se silnicí I/11 až k místu poblíž jejího sjezdu, kde město plánuje odstavnou plochu pro deset až 15 aut. Součástí záměru je také dřevěný přístřešek a vybavení.
"Na stezku by navazovala nově vysazená lipová alej, kterou by mohli pěší i cyklisté využít k pokračování směrem k Uhlířskému vrchu. Ten je známý historickou lipovou alejí, která vede z jižní části Bruntálu a slouží jako hlavní přístupová cesta k vrchu. Nová trasa by tak mohla přispět k propojení obou lokalit a vytvoření příměstského výletního okruhu," uvedl.
Větší zájem o okolí Vodárenského vrchu vzbudilo také zřízení místa pro focení v podobě takzvané měsíční lavičky. Místo se stává cílem procházek obyvatel města i turistů.
Projekt je zatím ve fázi přípravy a termín případné stavby není znám. Stejně tak nejsou známy ani náklady. "Město bude muset rovněž vyřešit majetkoprávní vztahy a získat potřebná stanoviska orgánů ochrany životního prostředí a územního plánování," řekl.