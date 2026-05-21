Bruntál plánuje vyčistit za dva miliony korun Kobylí rybník

Bruntálská radnice chce vyčistit dno Kobylího rybníka od rdestu kadeřavého. Vodní rostlina už několik let pokrývá hladinu rybníka. Bahno by měl odsát sací bagr. Náklady na vyčištění budou okolo dvou milionů korun, řekl dnes ČTK mluvčí města Jiří Ondrášek. Dodal, že město musí získat stavební povolení.
"Pozornost obyvatel v posledních týdnech znovu upoutala hladina Kobylího rybníka posetá rdestem kadeřavým. Jev se opakuje už několikátým rokem, a přestože tato rostlina vyjma estetické stránky vodní ploše nezpůsobuje žádnou újmu, město do budoucna zvažuje možnosti, jak docílit čisté hladiny," uvedl.
Výskyt rdestu, který je zakořeněný v bahnitém dně rybníka, je sezonní záležitostí. Viditelný je zhruba od května do července.
Město se loni obrátilo na rybáře, kteří mají rybník v pronájmu. Ti výskyt vodní rostliny vítají, protože obohacuje vodu kyslíkem, slouží rybám jako výtěrový substrát a jako potrava. Rostliny také vytvářejí rybám a živočichům úkryty. Tím, že z vody odčerpávají živiny, brání nadměrnému výskytu řas a sinic.
"Na druhou stranu ale vyvolává v posledních letech negativní ohlas u části veřejnosti, která v něm spatřuje znečištění hladiny rybníka. Město zde navíc v nedávné době instalovalo odpočinkové molo, díky kterému si mají zdejší obyvatelé i návštěvníci města užít nerušeného pohledu na vodní hladinu," uvedl Ondrášek.
Město se zabývá možností rekonstrukce rybníka, spočívající především v jeho odbahnění, zhruba deset let. Projektová dokumentace z roku 2017 na základě přesných měření odhalila, že dno rybníka je značně nerovné. Radní se možností odbahnění Kobylího rybníka zabývali v roce 2022. Variantu odtěžení zhruba 6500 metrů krychlových sedimentu zavrhli kvůli vysokým nákladům dosahujícím až deseti milionů korun. Druhou variantou bylo odtěžení přibližně poloviny bahna za zhruba tři miliony korun. Na tento způsob ale nebylo možné získat dotaci.
"Zatím poslední myšlenkou, kterou se vedení města zabývalo v loňském roce, bylo použití sacího bagru pro odtěžení sedimentu, což má své výhody v podobě minimálního zásahu, ale bez možnosti upravit nevyhovující tvar dna. Zde se předpokládané náklady pohybují okolo dvou milionů korun," řekl Ondrášek.