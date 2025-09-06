Bruntál ozdobily venkovní malby, ukazují pasažéry autobusů i svět fantazie

Autor: žah
  7:02aktualizováno  7:02
Cestující různého věku čekající na svůj spoj ztvárňuje malba, jež v minulých dnech ozdobila zeď vzniklou po nedávné rekonstrukci autobusového nádraží pod Společenským domem v Bruntále. Další mural, tentokrát dívka s knihou, oživil i holou fasádu v centru města.
Fotogalerie3

Bruntál ozdobily nástěnné malby. Ta černobílá je u autobusového stání. | foto: MÚ Bruntál

„Vznikl tak živý obraz každodenního života na nádraží, který působí přirozeně a blízce. Každý kolemjdoucí se v něm může snadno najít,“ komentovala černobílý mural na autobusovém stanovišti jeho autorka Nella Vilímková.

Naopak barevně pojala výzdobu v centru, kde pomalovala fasádu boku domu v Partyzánské ulici za bývalou radnicí. Tam je hlavním motivem dívka s knihou.

Barevná malba zdobí centrum města.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Z jejích stránek potichu vylétají papírová letadélka a s nimi i malý dobrodruh, který se vydává na cestu fantazie. Je to obraz snění, ticha a vnitřního světa, který se tiše rozvíjí do okolního prostoru,“ vysvětlila Vilímková.

Spodní část malby pak vyplňují barevné květiny, jež podle autorky propojují celý děj s krajinou a půdou, na které Bruntálští žijí.

Ani další dílo není vyloučené, zní z radnice

Bruntálská radnice za oživení vybraných prostor venkovními malbami vynaložila zhruba sto tisíc korun.

„Jsem rád, že i naše město zdobí mural art. Je to druh umění, se kterým se setká snad každý cestovatel. Pokud se objeví další vhodný objekt pro nové dílo, rozhodně tuto iniciativu podpořím,“ nevyloučil další nové malby místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Svatý Pluk dělal předkapelu Deep Purple, zpíval s Gottem. Teď slaví třicet let

Svými kostýmy připomínají partičku hippies. Zpívají úpravy starých rockových hitů Uriah Heep, Led Zeppelin či Deep Purple. Nepřehlédnutelné jsou energické pohyby sbormistra a zakladatele souboru Jana...

6. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Voda na Plumlově se částečně zlepšila, hygienici provedli poslední měření

Voda v Plumlovské přehradě, kde hygienici na začátku srpna kvůli přemnoženým sinicím zakázali koupání, se mírně zlepšila. Z pětistupňové škály klesla její...

6. září 2025  8:13,  aktualizováno  8:13

Čechův dům na Havlíčkově náměstí je plný výtvorů modelářů

Papírové i plastikové modely všeho druhu – zpodobňující památky, zvířata nebo třeba vozidla, jsou nyní k vidění v Čechově domě na Havlíčkově náměstí ve Žďáře nad Sázavou.

6. září 2025  9:38

Fotbalový klub v Ústí chce dotaci na opravu hřiště odhadem asi za 20 mil. Kč

Ústecký fotbalový klub Viagem chce získat dotaci od Národní sportovní agentury (NSA) na rekonstrukci fotbalového hřiště u základní školy Nová na Střekově....

6. září 2025  7:50,  aktualizováno  7:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Sušici na Klatovsku vybuchla tlaková lahev ohřívače, čtyři lidé jsou zranění

Při akci na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku vybuchla v noci na sobotu tlaková lahev od ohřívače vzduchu. Čtyři lidé byli popáleni. Nezletilou osobu a ženu středního věku přepravili záchranáři na...

6. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:24

Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy

V Kynšperku nad Ohří se uzavřela krytá dřevěná lávka přes řeku Ohři. Důvodem je rekonstrukce zchátralých betonových předmostí. Pro cyklisty, pěší i vodáky bude kompletně omezený průchod po lávce i...

6. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí

„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...

6. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Divadelní sezonu v Horáckém odstartuje den otevřených dveří a Pinocchio

Sobotní den otevřených dveří a nedělní premiéra pohádky Pinocchio zahájí 86. sezonu Horáckého divadla Jihlava (HDJ). Soubor pro své diváky připravuje hned šest premiér. Nově se jim také představí dvě...

6. září 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Z londýnského kariéristy učitelem v Česku. Už jsem nechtěl jen přijímat, říká

Sam Budhev se před lety rozhodl změnit svůj život. A šlo o krok vskutku radikální. Marketingový specialista se z Londýna přestěhoval do Litoměřic, kde začal učit angličtinu. Už více než dekádu působí...

6. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Agresivní osel byl nevyužitelný k rozmnožování, zaskočit musel samec z Liberce

Hřebec osla somálského v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem byl příliš agresivní, liberečtí chovatelé proto vypomohli východočeským kolegům a narychlo jim zapůjčili svého chovného samce Rehaniho. V...

6. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 817 volných pozic

Festival Divadlo nabídne zážitky, ale i podněty k zamyšlení nad světem

Už jen několik dnů zbývá do zahájení 33. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo, který představí 25 souborů z Francie, Maďarska, Německa, Norska, Slovenska a České republiky. Uskuteční se od 10. do...

6. září 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Pamětihodnosti v Karlovarském kraji měly letní turistickou sezonu výbornou

Prázdninovou sezonu hodnotí provozovatelé nejnavštěvovanějších turistických cílů v Karlovarském kraji jako nad očekávání dobrou. Hrad Loket přilákal...

6. září 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.