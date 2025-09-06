„Vznikl tak živý obraz každodenního života na nádraží, který působí přirozeně a blízce. Každý kolemjdoucí se v něm může snadno najít,“ komentovala černobílý mural na autobusovém stanovišti jeho autorka Nella Vilímková.
Naopak barevně pojala výzdobu v centru, kde pomalovala fasádu boku domu v Partyzánské ulici za bývalou radnicí. Tam je hlavním motivem dívka s knihou.
„Z jejích stránek potichu vylétají papírová letadélka a s nimi i malý dobrodruh, který se vydává na cestu fantazie. Je to obraz snění, ticha a vnitřního světa, který se tiše rozvíjí do okolního prostoru,“ vysvětlila Vilímková.
Spodní část malby pak vyplňují barevné květiny, jež podle autorky propojují celý děj s krajinou a půdou, na které Bruntálští žijí.
Ani další dílo není vyloučené, zní z radnice
Bruntálská radnice za oživení vybraných prostor venkovními malbami vynaložila zhruba sto tisíc korun.
„Jsem rád, že i naše město zdobí mural art. Je to druh umění, se kterým se setká snad každý cestovatel. Pokud se objeví další vhodný objekt pro nové dílo, rozhodně tuto iniciativu podpořím,“ nevyloučil další nové malby místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.