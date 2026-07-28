Bruntál vybuduje v lomu u Marburku nové odpočinkové zázemí za 1,84 milionu Kč

Bruntálská radnice vybuduje v bývalém lomu u Marburku nové odpočinkové zázemí pro turisty a cyklisty. Dominantou bude dřevěná vyhlídková plošina připomínající ptačí hnízdo doplněná lavičkami, ohništěm, informační tabulí i stojanem na kola. Projekt, který je spolufinancovaný z evropských fondů, má být dokončen ještě letos. Vyjde na bezmála dva miliony korun. ČTK to dnes řekl mluvčí města Jiří Ondrášek.
Lom u Marburku leží na trase turistické stezky a připravované cyklostezky kolem vodní nádrže Slezská Harta. Nové odpočívadlo má návštěvníkům nabídnout zázemí a citlivě zapadnout do přírodního prostředí bývalého kamenolomu.
Hlavním prvkem bude kruhová vyhlídková plošina o průměru zhruba 2,5 metru, umístěná 2,4 metru nad terénem na osmi nosných sloupech. Konstrukce bude obklopena odkorněnou akátovou kulatinou stylizovanou do podoby jehličí. Na vyhlídku naváže kamenné posezení s ohništěm, chodník z lomového kamene a mlatová plocha. Součástí areálu budou také další lavičky, stůl, odpadkový koš, stojan na kola, informační tabule a dvě dřevěné řezby brouků.
Bývalý lom je kromě skalní stěny po těžbě kamene známý mokřadním biotopem s jezírkem, kde žije několik druhů obojživelníků. V letech 2019 až 2021 lokalita prošla revitalizací. Z jezírka byly odvezeny přibližně dvě tuny odpadu, upraveny dřeviny a vznikla nová zimoviště i tůně pro obojživelníky.
Na projekt v lomu naváže výstavba nového altánu na Uhlířském vrchu, který nahradí stávající přístřešek. Obě stavby mají zvýšit atraktivitu rekreačních lokalit v okolí Bruntálu.
Předpokládaná hodnota zakázky týkající se odpočívadla v lomu činí 1,842 milionu korun bez DPH. Původní zadávací řízení město zrušilo a následně vypsalo znovu.