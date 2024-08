Dopravní úleva pro Bruntál se blíží. Začala stavba východního obchvatu

Devatenáct pamětních kladívek pro slavnostní zahájení stavby obchvatu Bruntálu připravilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro páteční poklepání základního kamene.

Toho se nakonec ujalo jen devět vybraných, zájem politiků o účast na akci nijak nesouvisející s blížícími se volbami, byl však i tak enormní. V připraveném stanu se tak potkali dva ministři, senátoři, poslanci, ale i současný a bývalý hejtman. Ti všichni obsadili protilehlé rohy, podle stranické příslušnosti.

„Tak silnou obsadu jsme u zahájení stavby už dlouho neměli,“ komentoval situaci při zahájení slavnosti i mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pro okresní město ležící na úpatí Hrubého Jeseníku byl ovšem začátek stavby důležitý, i kdyby nepřijel politik jediný. „Mohu jen říct, že jsme se konečně dočkali. Doprava z centra by měla alespoň ze čtyřiceti procent po dokončení stavby obchvatu zmizet,“ kvitoval start prací bruntálský starosta Martin Henč.

Doplnil, že je to výsledek běhu na dlouhou trať, první studie byla zpracována už v roce 2000, přičemž o nutnosti stavby obchvatu se hovoří možná už od 70. let.

Stavba první etapy obchvatu Bruntálu by měla probíhat hlavně mimo městskou zástavbu, jižně od města propojí silnici I/45 vedoucí od Krnova s jejím pokračováním ve směru na Olomouc.

„Více než čtyři kilometry dlouhá stavba zahrnuje celkem 88 objektů, z toho je jeden most železniční a jedna estakáda, dále se počítá s mimoúrovňovou křižovatkou a více než 600 metry protihlukových stěn,“ popsal stavbu za necelých 827 milionů korun Zdeněk Babka, výkonný ředitel společnosti M Silnice, která ve sdružení s firmou Firesta-Fišer uspěla ve výběrovém řízení na stavbu obchvatu.

Doba stavby je zatím plánována na 35 měsíců, zprovoznění úseku je avizováno na únor roku 2027.

Na řadě jižní obchvat Opavy

Páteční zahájení stavby není letošní poslední plánovanou akcí ŘSD na území Moravskoslezského kraje. „Do konce tohoto roku věřím, že se nám podaří vysoutěžit zhotovitele na stavbě jižního obchvatu Opavy mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí, kde v současné době probíhá vyhodnocení nabídek. A já věřím, že se nám i tuto stavbu podaří zahájit ještě letos,“ doplnil další plány pro zbytek letošního roku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ještě letos by se podle něj mohlo počítat i s dokončením jedné z rozpracovaných staveb. „Dokončujeme dálnici D48, úsek mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Tu bychom chtěli zprovoznit ještě v tomto roce a do dvou let bychom rádi začali s dostavbou scházejícího úseku mezi Novým Jičínem a Rybím,“ doplnil další plány generální ředitel. „A k tomu se staví takzvaná Palačovská spojka, čímž by byla dálnice D48 kompletní.“

Další velké stavby pak ŘSD plánuje zahájit v nejbližších letech. „Pokračujeme v přípravě na propojení mezi Opavou a Ostravou, máme získaná územní rozhodnutí jak u Komárova, tak okolo Nových Sedlic, v nejbližších letech chceme do této komunikace rozhodně investovat,“ vypočítal Radek Mátl část plánovaných staveb.

Ministr: Dopravní stavby jsou prioritou

„Čeká nás i západní obchvat Krnova a řada obdobných staveb, které ale budou často záviset na tom, v jaké kondici bude státní rozpočet,“ doplnil Mátl.

Ministr financí Zbyněk Stanjura, jeden ze dvou přítomných členů vlády na slavnostním zahájení stavby, slíbil, že oproti letošnímu rozpočtu na dopravní stavby bude ten příští vyšší.

„Ještě nemohu říkat konkrétní čísla, ale rozpočet pamatuje na investice rekordní částkou,“ konstatoval Stanjura. „Dopravní stavby jsou prioritou, vláda tyto peníze najít musí, podílet se na přípravě ale musí i místní samosprávy. Fungující infrastruktura je základem prosperity.“