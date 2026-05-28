První pacienty ošetří lékaři v nové ambulanci zubní pohotovosti nemocnice v Bruntálu. Ta bude od tohoto týdne vždy o víkendech a o svátcích sloužit pacientům z celého bruntálského okresu.
Oblast dosud jednotnou pohotovost neměla. Lidé tak museli v naléhavých či bolestivých případech jezdit do ordinací sloužících stomatologů napříč Krnovskem a Bruntálskem.
„Zubní pohotovost spoustu let fungovala střídavě v ambulancích stomatologů na různých místech. Pohotovost v centru okresu na jednom místě blízko autobusového i vlakového nádraží je lepší řešení,“ konstatoval Ladislav Václavec, ředitel Moravskoslezské nemocnice Krnov, pod niž bruntálská nemocnice spadá.
Podle starosty Martina Henče lidé změnu vnímají pozitivně. „Je vidět, že Bruntál je vnímán jako středobod zdravotnictví s dobrou dostupností z celého okresu,“ poznamenal Henč.
Centralizovaná zubní pohotovost vznikla na základě rozhodnutí zdravotních pojišťoven.
Vedoucí lékař zubních ambulancí krnovské nemocnice Antonín Chudárek potvrdil, že otevření nestojí nic v cestě. „Daří se nám služby obsazovat lékaři a jsme připraveni,“ řekl.