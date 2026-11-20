Dosavadní starosta Bruntálu Martin Henč (ANO) zůstává ve funkci i pro další volební období. Rozhodli o tom zastupitelé. Město povede koalice ANO, Prozměnu a Bruntál plus. ČTK to dnes řekl mluvčí města Jiří Ondrášek. Koalice má v pětadvacetičlenném zastupitelstvu 14 mandátů.
Prvním místostarostou se stal Radek Zatloukal, druhou místostarostkou Blanka Drabová (oba Prozměnu). Sedmičlennou radu města tvoří kromě starosty Henče a obou místostarostů také architekt Radim Lýsek a Miloslav Petrů (oba ANO), Jozef Hmurčík-Solár (Prozměnu) a Ngo Hung Phuong (Bruntál plus).
Komunální volby v Bruntále vyhrálo ANO, které získalo sedm mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo uskupení Prozměnu se šesti zastupiteli. Obě strany dosud vládly ve městě společně s uskupením Bruntál 2026, které získalo šest mandátů. Shodně dva zastupitele mají SPD a uskupení Bruntál srdcem a rozumem. Po jednom pak Nová radnice a Bruntál plus.
Výsledky voleb zpochybnily u krajského soudu dva návrhy. Jeden požadoval zneplatnění celých voleb, druhý zpochybňoval zvolení jednoho ze zastupitelů. Soud oba návrhy zamítl.