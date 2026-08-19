Bruntálská radnice chystá obnovu Farní uličky a nové odpočinkové plochy

Bruntálská radnice připravuje rekonstrukci Farní uličky v centru města a úpravu okolních ploch mezi náměstím J. Žižky a Komenského ulicí. Mají tam vzniknout odpočinkové plochy a venkovní expozice. Projekt má propojit centrum města s novým depozitářem, zámeckým parkem a dalšími historicky a kulturně významnými místy. Město letos zadalo projektovou dokumentaci. ČTK to dnes řekl mluvčí města Jiří Ondrášek.
"Plány na úpravu lokality existují několik let. Původně se počítalo především s obnovou maleb na stěnách Farní uličky. S rozvojem přilehlého areálu a novými záměry na využití okolních objektů ale podle města význam prostoru vzrostl. Ulička má být nejen pěším spojením mezi centrem a sídlištěm K. H. Máchy, ale také součástí upraveného veřejného prostoru," řekl.
Základem záměru je architektonická studie, kterou v roce 2024 nechalo zpracovat Muzeum v Bruntále. Město letos zadalo projektovou dokumentaci. Samotná realizace bude podle něj záviset na vypořádání vlastnických vztahů a zajištění potřebných financí. "Projekt počítá s obnovou Farní uličky a jejím propojením s novým depozitářem, zámeckým parkem, rekonstruovanou sala terrenou a areálem bývalé obchodní akademie. Součástí záměru jsou také úpravy oplocení a okolních objektů, výsadba zeleně a instalace nového mobiliáře," doplnil Ondrášek.
U torza bašty má vzniknout parčík s venkovní expozicí věnovanou historii hradebního opevnění a posezením na vyvýšeném terénu. Další parčík s expozicí je navržen v prostoru u mlýnského náhonu. Počítá se také s místy k posezení, novou zelení a případnými drobnými uměleckými instalacemi.
Proměnou má projít také oplocení. Současné ploty by měly být upraveny nebo nahrazeny poloprůhlednými a průhlednými konstrukcemi. Podle města to zlepší vzhled uličky a zároveň posílí vizuální propojení jednotlivých částí lokality.
Budoucí podobu prostoru ovlivní také další stavební záměry. Vedle nového depozitáře jde o plánovanou rekonstrukci bývalého Kremlu, což je chátrající budova bývalého okresního výboru KSČ. Později sloužila jako kulturní středisko.