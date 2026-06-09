Bruntálská radnice převede svůj nemocniční areál zdarma krajské nemocnici

Bruntálská radnice převede zdarma pozemky a budovy v areálu tamní nemocnice do vlastnictví Moravskoslezské nemocnice Krnov, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Jde o majetek v hodnotě přesahující 79 milionů korun. Převod dnes schválili zastupitelé. Provoz nemocnice ale musí být zachován. Krnovská nemocnice zařízení v Bruntále provozuje od loňského září, kdy ho převzala od skupiny Agel.
"Vzhledem k tomu, že údržba areálu nemocnice je finančně náročná a vyžaduje modernizaci, jeví se bezúplatný převod na Moravskoslezský kraj jako nejvýhodnější varianta. Kraj je garantem sítě zdravotních služeb, a je tak předpoklad, že areál bude i v budoucnu sloužit svému účelu. Zajištění zdravotní péče formou převodu majetku je ve veřejném zájmu," uvedl mluvčí města Jiří Ondrášek.
Krnovská nemocnice nyní za budovy v Bruntále platí roční nájem 3,6 milionu korun. Radnice se při podpisu smlouvy zavázala, že tyto peníze investuje zpět do nemovitostí. Vznikl tak reinvestiční fond, ve kterém je aktuálně okolo tří milionů korun. Zastupitelé dnes rozhodli, že tyto peníze nemocnici zůstanou. "Můžeme požádat o jejich vrácení. Jsme ale vázáni je proinvestovat. Proto si myslím, že je nejlepší, aby je investovala nemocnice," uvedl bruntálský starosta Martin Henč (ANO).
Nájem podle dohody mezi městem a vedením nemocnice skončí k 30. červnu. Nemovitosti by měly být převedeny k tomuto datu. Radnice si pro uskutečnění převodu určila například podmínku, že v areálu musí být zachován provoz zdravotnického zařízení. "Účetní hodnota převáděných pozemků činí více než 800.000 korun. Zůstatková cena převáděných budov a staveb se pohybuje okolo 79 milionů korun," uvedl Ondrášek.
Moravskoslezská nemocnice Krnov zajišťuje péči o pacienty z Krnovska, Bruntálska, Rýmařovska, Jesenicka a části Opavska. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Vedle samotné nemocnice v Krnově pod Moravskoslezskou nemocnici Krnov spadají také nemocniční pracoviště Město Albrechtice, Dvorce, Bruntál a Rýmařov, plicní ambulance v Bruntále a Jeseníku i zubní ambulance v Břidličné, Horním Benešově, Krnově a Vrbně pod Pradědem.
Moravskoslezská nemocnice Krnov poskytuje péči na 24 odděleních a v 38 odborných ambulancích. K dispozici má 532 akutních i následných lůžek a 25 sociálních lůžek. Provozuje také ústavní lékárnu a lékárny pro veřejnost v Krnově i v Bruntálu. Nemocnice rovněž disponuje vlastní přepravou pacientů. V současnosti zaměstnává kolem 1230 pracovníků.