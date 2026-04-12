Bruntálský bike park se rozšíří, nové skoky přibudou díky občanskému návrhu

Bruntálská radnice pokračuje v rozvoji bike parku pod Uhlířským vrchem. Vznikl na základě návrhů obyvatel. Aktuálně jediný návrh v participativním rozpočtu pro rok 2026 nově rozšíří areál o další skoky. Město tam investuje 500.000 korun. ČTK to řekl mluvčí města Jiří Ondrášek.
"Letos předložený návrh je pokračováním projektů z let 2024 a 2025, které položily základ nového cyklistického areálu pod Uhlířským vrchem. Navazuje na skills centrum, což je dráha určená pro bezpečný nácvik techniky jízdy na horském kole. Není to klasická cyklostezka, ale místo plné umělých překážek, které simulují náročný terén.
Areál nový projekt rozšíří o uměle vytvořené hliněné překážky ve formě navazujících vln a skoků. "Projekt předpokládá plné využití částky uvolněné městem do participativního rozpočtu, tedy půl milionu korun," uvedl.
Bike park postupně vzniká na úpatí bruntálské přírodní dominanty, v místech, kde končila dřívější sjezdovka pod Uhlířským vrchem. Prvním krokem bylo založení hliněného pump tracku, což je uměle vytvořený okruh pro kola či koloběžky s vlnkami a klopenými zatáčkami. Navazující projekt skills centra je určené pro rozvoj rovnováhy a technických dovedností a jeho součástí bude také mobiliář, jako jsou lavice a stoly pro odpočinek, odpadkové koše pro udržení čistoty a stojany na kola. Nyní, díky participativnímu rozpočtu, přicházejí na řadu skoky.
"Po dokončení nabídne bike park s kompletním zázemím bezpečné podmínky pro rozvoj jezdců všech věkových i výkonnostních kategorií. Od úplných začátečníků až po mladé bikery, kteří se chtějí posouvat ke skokům a trikům," uvedl s tím, že základní dovednosti se bikeři naučí na dětském trailu a ve skills centru, odkud mohou plynule přejít na skoky.
Ondrášek doplnil, že díky propojení jednotlivých prvků vznikne funkční celek, který nabídne možnost aktivního trávení volného času a přirozeného rozvoje pohybových dovedností, a také komunitní místo pro bikery v Bruntále.