Havířovské slavnosti mění hlavní hvězdu. Místo Scorpions vystoupí Bryan Adams

Adams se v Česku naposledy objevil loni v prosinci, když vystupoval v Praze během světového turné So Happy It Hurts. V říjnu má naplánovaný koncert v Brně.

Do programu Havířovských slavností se dostal nyní, když nahradil německou kapelu Skorpions. Ta vystoupení zrušila z důvodu vážného zranění kytaristy Matthiase Jabse, který se poranil v obličeji a musel podstoupit náročnou operaci. Změnu pořadatelé zveřejnili na facebookovém profilu města.

Adams začal na kytaru hrát ve dvanácti letech a od čtrnácti vystupoval s různými kapelami v nočních klubech. V roce 1978 podepsal smlouvu s firmou A&M Records, u níž o dva roky později vydal debutové album, nazvané prostě Bryan Adams.

Jeho neúspěšnější deskou je Reckless z roku 1984. Ve zpěvákově rodné Kanadě získala deska jedenáctkrát platinu a ve Spojených státech se jí prodalo na pět milionů. Všech šest singlů z ní bodovalo v první desítce hitparády Billboard Hot 100.

Během své kariéry spolupracoval Adams s mnoha zpěváky a hudebníky, například s Tinou Turner, Stingem, Rodem Stewartem, Barbrou Streisandovou nebo Lucianem Pavarottim.

Adams se také věnuje fotografování, jeho snímky zdobí obaly alb umělců, jako jsou Diana Krallová, Status Quo, Annie Lennox nebo skupina Rammstein. Adams také napsal několik písní pro charitativní účely, jako například All for Love ve spolupráci s Rodem Stewartem a Stingem na podporu boje proti rakovině pro Children in Need v roce 1993.

V roce 1993 obdržel Řád Kanady za přínos kanadské hudbě a kultuře. V roce 2006 byl uveden do Canadian Music Hall of Fame. Je také držitelem mnoha ocenění jako Grammy Awards, Juno Awards nebo MTV Video Music Awards.

Do Česka se Adams vrací pravidelně. V pražské O2 areně se v roce 2016 na jeho vystoupení sešlo 11 tisíc fanoušků všech generací, před časem zahrál v Brně, byl také hostem festivalu Benátská noc v libereckém areálu Vesec. V roce 2014 se zúčastnil charitativní přehlídky Fashion for kids, kterou v Praze pořádala Nadace Terezy Maxové dětem.