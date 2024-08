Bohumín

Bunkr Na trati zve na noční prohlídku.

„Navíc si můžete vyzkoušet řadu interaktivních exponátů,“ zvou pořadatelé na akci, která začíná v sobotu 31. srpna v 19.00. Zajímavostí tohoto vojenského objektu je, že jde o dva samostatné, takřka zrcadlové objekty, které rozděluje silnice, respektive bývalá železniční trať. Objekty jsou spojeny 22 metrů dlouhou podzemní chodbou. Jde o jedinou stavbu tohoto druhu v celém pevnostním systému, která byla prohlášena za kulturní památku.

Jiříkov

Škola kouzel na Sovinci

Vyrazte o víkendu na hrad Sovinec u Rýmařova, kde děti mohou složit kouzelnické zkoušky, vyrobit si kouzelnickou hůlku a získat kouzelnické vysvědčení. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi od 5 let.

Bruntál

Děti se ve městě rozloučí s prázdninami

Zábavné odpoledne a promítání letního kina v sobotu 31. srpna zakončí prázdniny dětem v Bruntále. Organizátoři pro děti v městském parku od 15.00 připravili zábavní stanoviště s různými hrami, od 19.45 bude na programu promítání krátkého pásma pohádek o Krtkovi, Mikešovi a šťěňátku. Na kino pro nejmenší posléze naváže hudební fantasy příběh Wonka režiséra Tima Burtona.

Kopřivnice

Skvosty se ukážou na Tatra Veterán Rallye Beskydy

Do Kopřivnice v sobotu zamíří účastníci Tatra Veterán Rallye Beskydy. Podle pořadatelů přibližně 140 automobilových skvostů domácí značky zaparkuje v okolí radnice, kde si je zájemci budou moci prohlédnout. Příjezd prvních vozů je očekáván kolem poledne. Sobotní spanilá jízda historických tatrovek odstartuje v 10 hodin na Horní Bečvě, Kopřivnici poslední vozy opustí kolem 16. hodiny.

Dolní Lhota

Festival se vrací po šestnácti letech

Hudební festival Dolnolhotský buben se po šestnáctileté přestávce vrací do Dolní Lhoty u Ostravy. Na akci, která se koná v sobotu 31. srpna od 12.00, vystoupí skupina Buty, zpěvačka Jana Kirschner, kapela Jay Delver nebo Tomáš Kočko s orchestrem. Koncerty vyvrcholí show americké rockové formace Caitlin Krisko and The Broadcoast. „Věříme, že si Dolnolhotský buben opět najde své příznivce,“ uvedl dramaturg festivalu Vladimír Koval, který společně se Zlatou Holušovou organizoval i jeho nejslavnější éru na začátku nultých let, kdy se v Dolní Lhotě hrála hlavně etnická hudba a pořádaly se tam bubenické seance.

Ostrava

Síly cyklistů prověří Memoriál Jana Veselého

Už podvacáté hostí letos Ostrava nejlepší české cyklisty a cyklistky, kteří se v rámci Memoriálu Jana Veselého utkají na okruhu v unikátní oblasti Dolních Vítkovic. Okruh i jeho umístění před expozicí Velkého světa techniky je nejen výzvou pro závodníky na trati, ale také báječnou příležitostí pro diváky. První závod žáků odstartuje v sobotu 31. srpna v 9.00, závod kategorie Elite vyrazí na trať v 15.30. Nejmladší žáci pojedou zmíněný okruh devětkrát, na kategorii mužů a závodníky kategorie U23 čeká 62 okruhů.

Hlučín

Zábava na krmáši

Zajímavý kulturní program, jízdu veteránů i dobré jídlo a pití slibuje víkendový krmáš v Hlučíně. Sportovně rekreační areál Hlučínského jezera bude po celou dobu konání krmáše přístupný bezplatně.

Třinec, Frneštát pod Radhoštěm

Beskydská sedmička

101 kilometrů měří trať, kterou musí zdolat účastníci Beskydské sedmičky. Fandit tisícovkám závodníků můžete o víkendu na beskydských stezkách. Start je v Třinci, cíl ve Frenštátě pod Radhoštěm.