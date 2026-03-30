Oživení zanedbaného sídliště. Hlučín přebírá 500 bytů a slibuje úspornější bydlení

Žaneta Motlová
  13:02aktualizováno  13:02
Město Hlučín dokončilo historickou koupi a od 1. dubna přebírá do správy 527 bytů na sídlišti OKD, které za 605 milionů korun odkoupilo od společnosti Heimstaden Czech. Nový majitel plánuje rozsáhlé investice do modernizace a energetických úspor, přičemž správu zajistí městská společnost Teplo Hlučín.
Bytové domy v Hlučíně | foto: Kateřina Konečná

Ojedinělý převod bytů v Hlučíně je ve svém finále. Městu bude od dubna patřit sídliště OKD. Pět desítek paneláků s více než pěti sty bytovými jednotkami Hlučín koupil za 605 milionů korun od společnosti Heimstaden Czech.

Byty na sídlišti bude město pronajímat. Část domácností musí doložit svou sociální situaci.

„Město Hlučín dokončilo financování nákupu bytů na sídlišti OKD. Na úschovní účet notáře byly připsány zbývající finance, čímž byla v plné výši uhrazena sjednaná kupní cena,“ ohlásila mluvčí hlučínské radnice Kristina Skulinová.

Od 1. dubna tak přebírá správu 527 bytů v 53 bytových domech včetně pozemků a nebytových prostor v severní části Hlučína městská společnost Teplo Hlučín.

Městský bytový fond se tím více než zdvojnásobí, čtrnáctitisícový Hlučín dosud vlastní asi tři stovky bytů.

Posledním krokem k dokončení transakce bylo uvolnění peněz Státního fondu podpory investic (SFPI). Ten poskytl Hlučínu 60 nevratnou dotaci 81,2 milionu korun a úvěr 162,4 milionu korun s jednoprocentním úrokem. Zbytek Hlučín pokryl korun čítal z vlastních zdrojů více než a z bankovního úvěru, bytový který může čerpat do výše až 362 milionů korun s úrokem 4,33 procenta.

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

„V nejbližších dnech budou katastrálnímu úřadu podány návrhy na vklad vlastnického práva,“ sdělil jednatel společnosti Teplo Hlučín Petr Rončka.

Nájemní smlouvy zůstávají platné stejně jako výše nájemného. To ale začnou lidé posílat na jiný bankovní účet.

Obsazena je drtivá většina bytových jednotek, žije v nich téměř devět stovek nájemníků.

„Chystanou změnou jsou prozatím investice do oprav domů i okolních ploch a zřízení kontaktního místa přímo v lokalitě,“ uvedla starostka města Petra Tesková.

Hlučín odkoupí od společnosti Heimstaden přes padesát bytových domů

Počítá se s investicemi do energetických úspor, revitalizací veřejných prostor i obnovou nebytových jednotek.

Kontaktní místo se otevře 1. dubna v Komunitním centru města. „Nájemci zde budou moci osobně konzultovat technické i organizační dotazy,“ sdělila mluvčí Skulinová.

Smlouvy a software

Upozornila také, že první dubnové dny ovládne intenzivní proces přejímky domů. Zaměstnanci města budou odečítat hodnoty ze všech měřidel a přenášet datovou dokumentaci.

„V mezidobí, kdy běží lhůty na katastru, již děláme veškeré organizační a technické kroky. Aktivujeme software pro správu a přebíráme kompletní smluvní dokumentaci,“ sdělil místostarosta Hlučína Václav Škvain.

Někteří nájemníci budou dokládat i sociální situaci. Podmínkou dotace SFPI je totiž specifický režim 275 takzvaných podporovaných bytů.

Znamená to jejich pronájem za regulované nájemné nízkopříjmovým domácnostem, seniorům a lidem se zvláštními potřebami.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Dramatická záchrana. Daňci se zamotali parožím do sítě

Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Počet nemocných v Olomouckém kraji klesá, na Prostějovsku je však stále vysoký

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními začal v Olomouckém kraji klesat již výrazněji, hygienici nyní evidují 1351 případů na 100. 000 obyvatel, což je...

30. března 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

České Budějovice postaví na Složišti pumptrackovou dráhu pro děti

ilustrační snímek

České Budějovice postaví v areálu Složiště další pumptrackovou dráhu. Bude sloužit především dětem do deseti let. Město ji vybuduje vedle současné pumptrackové...

30. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vedení Pardubic vysadilo strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy

Členové vedení Pardubic dnes vysadili památeční strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy. K jeho kořenům zakopali láhev s pozdravem budoucím generacím...

30. března 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Náchod zahájí obnovu lázeňského parku v Bělovsi za více než 72 milionů korun

ilustrační snímek

Město Náchod dnes podepsalo se společností STAKO Červený Kostelec smlouvu na obnovu lázeňského parku v areálu Velkých lázní v městské části Běloves. Na rozloze...

30. března 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Nerezignuji, prohlásil karvinský primátor Wolf. Vinu ve fotbalové aféře odmítá

Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke...

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu...

30. března 2026  13:42

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:38

Letiště Václava Havla uzavírá hlavní dráhu. Lidé se opět musí připravit na hluk nad městem

Letiště Praha

Pražské letiště zahájilo rozsáhlé stavební práce v okolí hlavní ranveje, která bude až do poloviny srpna mimo provoz. Letecký provoz se přesouvá na vedlejší dráhu, což výrazně ovlivní obyvatele hustě...

30. března 2026  13:33

Velikonoce s Miškusem Velikonoce s Miškusem. Velikonoční nálada panovala celé nedělní odpoledne v areálu hostince Pod Vrbou v Miškovicích, které jsou součástí městské části Praha-Čakovice. Zúčastnění...

vydáno 30. března 2026  13:32

Dolní Šárka

Dolní Šárka

Znovu jezdí retrobus na lince K, z důvodu rekonstrukcí na části trasy je veden přes Šárecké údolí.

vydáno 30. března 2026  13:31

Nové sídlo přerovského magistrátu je hotové, stěhování začne v květnu

ilustrační snímek

Nové sídlo přerovského magistrátu za více než 400 milionů korun je dostavěno, zhotovitel zrekonstruovanou budovu předal městu. Pracovat se v ní však bude ještě...

30. března 2026  11:56,  aktualizováno  11:56

