Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

Martin Pjentak
  7:22aktualizováno  7:22
Stabilizaci trhu a spíše jen mírný vývoj cen očekávají letos v oblasti realit oslovení makléři napříč celým Moravskoslezským krajem. Podobně jako letos bude o hodnotě nemovitostí výrazně rozhodovat to, v jakém jsou stavu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Za posledních pět let v kraji výrazně narostly zejména ceny bytů. Od roku 2020 se prakticky zdvojnásobily. Loni už byl podle makléřů z regionu růst mírnější, pohyboval se okolo deseti procent. A letos by to mohlo vypadat podobně.

„Očekávám, že se letos trh ponese v duchu stability. Poptávka je v regionu dlouhodobě konzistentní a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco měnit. Úrokové sazby se postupně usazují na snesitelnější úrovni, což vrací do hry i mladé rodiny, které v posledním roce vyčkávaly v nájmech,“ nastínil realitní makléř Petr Roták z Frýdku-Místku.

U cen nemovitostí ve Frýdku-Místku a okolí pak nepředpokládá žádné dramatické skoky, ale spíše plošný mírný růst. „Ten se dotkne jak moderních bytů, tak i starší zástavby či domů v okolních obcích. Kvalitní bydlení v dobré lokalitě si svou hodnotu zkrátka drží a mírně ji navyšuje,“ doplnil Roták.

Skokové změny neočekává letos ani Ondřej Veselý z 1. opavské realitky. „Odhaduji, že pokud letos dojde k růstu cen, tak spíše jen kopírováním inflace, neočekávám výraznější turbulence v cenách,“ řekl.

Velká poptávka po menších bytech

„Předpokládáme, že bude velká poptávka zejména po menších bytech, kdy klienti budou preferovat byty 1+kk a 2+kk, ačkoliv jejích cena za metr čtvereční bude stále růst. Předpoklad je okolo deseti procent,“ řekl regionální manažer Sting reality Jan Kunz.

Poukázal i na výrazný rozdíl mezi cenami starších bytů a novostaveb. Zatímco u „secondhandových“ bytů se za metr čtvereční letos platilo okolo 50 tisíc metrů za metr čtvereční, u novostaveb v kraji začínají ceny překračovat hranici sta tisíc korun za metr. „I zde je stále prostor pro růst, vzhledem k nedostatku nových bytových projektů,“ podotkl Kunz.

S mírným navyšováním cen počítá i realitní makléř Stanislav Slovák z Novojičínska. Ne však u všech nemovitostí. „U kvalitních nemovitostí, zejména bytů po kompletní rekonstrukci a dobře situovaných objektů, lze počítat s výraznějším růstem cen. U průměrných nebo technicky slabších nemovitostí se může projevit stagnace nebo tlak na úpravu ceny,“ objasnil.

Upozornil také na to, že v současnosti jsou kupující opatrnější a poučenější, než tomu bývalo dříve.

Starší byty kupují spíše developeři, lidé je moc nechtějí. Opravy jsou drahé

„Stále častěji se setkávám s tím, že například zájemci o koupi rodinných domů přistupují k nákupu velmi obezřetně. Na prohlídky si běžně zvou odborný doprovod, jako jsou projektanti, stavebníci nebo inspektoři nemovitostí. Dávají si výrazně větší pozor, aby nekupovali nemovitost s vážnými technickými problémy a nepořizovali takzvaně zajíce v pytli,“ přiblížil situaci Slovák. „Kupující jsou dnes vzdělanější, náročnější na informace a vyžadují férový přístup,“ řekl i Petr Roták.

Podle Richarda Kurka z frýdeckomístecké Kurko reality lze letos očekávat také zvýšený zájem o koupi stavebních pozemků.

A pokračovat bude i nákup bytů na investice. „Stále častěji na prohlídkách potkáváme klienty z jiných regionů, kteří mají zájem o pořízení nadstandardních nemovitostí v Beskydech. Ty chtějí využívat buď k vlastní rekreaci, nebo jako výnosové nemovitosti pro krátkodobý pronájem,“ sdělil Kurko.

„Investování do ‚cihly‘ je v Česku stále oblíbené. Tito investoři preferují zejména byty na dlouhodobý pronájem, kterým mohou uspokojovat zvětšující se poptávku po nájemním bydlení zejména u mladé generace,“ řekl Jan Kunz.









