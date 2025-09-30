Machinace za 72 milionů a úplatkářství. V havířovské bytové kauze padla obžaloba

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:12
V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Za pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů jim hrozí až osm let vězení.

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024) | foto: Magistrát města Ostravy

Podle žalobce Vojtěcha Pospíšila se měli dopustit mimo jiné machinací se zadáváním veřejných zakázek za 72 milionů korun a také úplatkářství.

„Obžalovaným je kladeno za vinu, že zjednali neoprávněnou výhodu předem vybraným subjektům při zadávání veřejných zakázek v celkovém objemu téměř 72 milionů korun. Těmto vybraným subjektům byly předem známy předpokládané ceny veřejných zakázek, zatímco další subjekty záměrně podávaly nadsazené nabídky,“ popsal státní zástupce Pospíšil pro iRozhlas.cz.

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Tím měla podle něj vzniknout Havířovu škoda přes devět milionů korun a za sjednání výhod padly úplatky a majetkové výhody za nejméně 5,5 milionu korun.

Případ rozkrývala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Obvinění měli při zadávání veřejných zakázek nastavit podmínky tak, aby zvýhodnily předem vybrané dodavatele a aby odpovídaly úzkému okruhu firem. „Podle závěrů kriminalistů NCOZ měli obvinění v letech 2019-2023 účelově obcházet zásady upravující podmínky pronajímání městských bytů a upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů,“ doplnil další rovinu případu mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.

Mezi stíhanými figuruje i primátor Baránek

Správu a údržbu bytového a nebytového fondu města má na starosti Městská realitní agentura Havířov, spravuje přes sedm a půl tisíce bytů. Kriminalisté tam původně zasahovali v souvislosti s podezřením na machinaci s veřejnými zakázkami, později rozšířili stíhání o další trestné činy.

Obvinění v první větvi havířovské kauzy padla na jaře 2023, šlo o šest lidí, v záři 2024 přibyl sedmý obviněný a zmíněné tři firmy. V polovině letošního září zároveň policisté otevřeli i druhou větev bytové kauzy. Ta zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne.

Policie obvinila dalšího člověka a tři firmy v kauze městské realitky z Havířova

Mezi stíhanými figuruje třeba i současný havířovský primátor Ondřej Baránek (ANO) či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, který působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury.

Babiš hovořil i o vyloučení politiků z ANO

Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají od minulého týdne pozastavené členství. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ke kauze obviněného havířovského primátora a dalších politiků vyjádřil před několika dny na mítinku v Ostravě.

Řekl, že o případu moc neví, ale podle jeho informací údajně nešlo o korupci, ale špatně nastavený systém přidělování bytů schválený havířovským zastupitelstvem. „Pokud se obvinění prokáže, budou tito politici vyloučeni z hnutí ANO, a to se týká i primátora. V tom jsme nekompromisní,“ zdůraznil Babiš a doplnil, že se o věc bude dále zajímat.

