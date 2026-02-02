Rozmach výstavby pod taktovkou měst. V kraji plánují stovky bytů a desítky domů

Martin Pjentak
  6:12aktualizováno  6:12
Stovky nových bytů a desítky rodinných domů vzniknou v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech pod taktovkou měst. Výstavbu připravují například v Opavě, v Bruntále, v Kopřivnici či v Karviné.
Jedním z největších městských projektů na výstavbu bytů je proměna bývalých Dukelských kasáren v Opavě.

Jedním z největších městských projektů na výstavbu bytů je proměna bývalých Dukelských kasáren v Opavě. | foto: Město Opava

Jedním z největších městských projektů na výstavbu bytů je proměna bývalých Dukelských kasáren v Opavě.
Jedním z největších městských projektů na výstavbu bytů je proměna bývalých Dukelských kasáren v Opavě.
Jedním z největších městských projektů na výstavbu bytů je proměna bývalých Dukelských kasáren v Opavě.
Jedním z největších městských projektů na výstavbu bytů je proměna bývalých Dukelských kasáren v Opavě.
7 fotografií

V Kopřivnici tento týden vybrala hodnoticí odborná komise nejvhodnějšího uchazeče pro výstavbu nové rezidenční čtvrti. Ta má vzniknout na pozemcích mezi místní čtvrtí Korej a Bubla Rančem, celkem v ní má být 120 bytů.

Reality iDNES.cz

Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Přihlásili se celkem čtyři uchazeči, my teď zahájíme souběžná jednání se dvěma z nich, kdyby náhodou pro vítězného developera nebyly podmínky přijatelné, ať máme náhradu,“ informoval starosta Kopřivnice Adam Hanus.

Cílem je, aby už v červnu zastupitelé schválili kupní smlouvu s vybraným developerem. „Počítáme, že zhruba dva roky zabere příprava a že v letech 2028 nebo 2029 by se mohlo začít stavět,“ doplnil Hanus.

Kopřivnické pozemky vybrané pro novou výstavbu jsou již napojené na dopravní i technickou infrastrukturu. Nový majitel musí do roku 2031 vybudovat nejméně 60 nových bytů i s veškerou infrastrukturou a do roku 2035 dalších 60 bytů. Ke každému bytu musí vytvořit i jedno parkovací místo.

Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

V plném proudu jsou také přípravy v Opavě, kde přestavbou bývalých Dukelských kasáren vznikne během následujících dvou let 122 bytů. Výstavba má družstevní model, město do něj vloží budovy, družstvo pak zajistí úvěr na výstavbu. Členové musí uhradit členský vklad ve výši 20–25 procent z ceny bytu a následně budou platit pravidelnou měsíční úhradu zahrnující splácení úvěru i provozní náklady domu.

Do poloviny února zatím běží sběr nezávazných přihlášek, už nyní je ale jasné, že zájem je velký. „Jde o stovky zájemců, což je více, než jsme očekávali,“ uvedla projektová manažerka Eva Rýmlová.

Po skončení termínu podávání předběžných přihlášek přijde na řadu ekonomické vyhodnocení a stanovení konkrétních cen bytů. Podle dosavadního harmonogramu má být prvních 61 bytových jednotek hotových do konce příštího roku, zbylá polovina pak do konce roku 2028.

Byty na prodej chybí

Rozsáhlý projekt výstavby nové čtvrti v lokalitě Za Mlékárnou nyní mají v Bruntále. Od loňska se tam staví inženýrské sítě, díky čemuž v místě vznikne osm desítek parcel pro rodinné či řadové domy a devět bytových domů se 150 byty.

„Příprava infrastruktury je téměř hotová, s předáním se počítá letos v létě,“ uvedl bruntálský starosta Martin Henč. Město už má i architektonickou studii, jak by měla lokalita vypadat, a chce nechat připravit projekt pro první dva bytové domy, aby se mohlo co nejdříve začít s jejich výstavbou.

Část bytů skoupí developeři pro další pronájem

„Vzhledem k nedostatku bytů na prodej v Bruntále počítáme s tím, že zájem bude značný. Podle toho, jak velký bude, budeme pokračovat s dalšími etapami,“ dodal Henč.

Nový projekt pro rozšíření nabídky bydlení mají také v Karviné, konkrétně v lokalitě nad Vagónkou v místní části Hranice. Na ploše 1,34 hektaru vznikne 14 rodinných domů. Město nyní staví inženýrské sítě, následně jednotlivé parcely nabídne k prodeji. Nyní magistrát připravuje konkrétní podmínky prodeje, stavební pozemky chce nabídnout v polovině příštího roku.

Podle Jana Kunze, regionálního manažera Sting Reality, mizí podobné developerské projekty rychle z trhu. „Takové množství nových nemovitostí se na trhu velmi rychle rozplyne. Je to způsobeno i tím, že část z nich skoupí investoři, kteří je pak dále nabízejí k pronájmu,“ komentoval situaci Kunz.

23. září 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Objevte Pobeskydí. Zákoutí ve Štramberku, železárny v Bašce či Myslíkovské Lurdy

Štramberk

Putování Pobeskydím. Tak se jmenuje přednáška, která vás zavede na zajímavá a často opomíjená místa zdejšího regionu.

2. února 2026

Dřep je natolik technický prvek, že ho lidé často dělají špatně, líčí kalistenik

Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (vlevo) radí, jak správně cvičit s vlastním...

Kvůli posilování svalů není nutně třeba chodit do posilovny. Jak správně cvičit s vlastním tělem a nedělat chyby, radí Jan Zdrubecký, trenér kalisteniky z brněnské BeatUp Gym. „Kalistenika dokáže...

2. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Rozmach výstavby pod taktovkou měst. V kraji plánují stovky bytů a desítky domů

Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který...

Stovky nových bytů a desítky rodinných domů vzniknou v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech pod taktovkou měst. Výstavbu připravují například v Opavě, v Bruntále, v Kopřivnici či v Karviné.

2. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Bachelor Dubovický: Ceremoniály růží byly peklo, s jazykem bych se v televizi znovu už nelíbal

Jednovaječná dvojčata, podnikatelé Míra a Martin Dubovičtí (33) budou společně...

Letošní druhá série show Bachelor Česko se zapsala jako světový unikát. Poprvé se zde objevili dva bacheloři zároveň, navíc jednovaječná dvojčata. Zatímco Martin Dubovický si svou partnerku už našel...

2. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na prevenci duševního zdraví dětí dá v letošním roce Ústecký kraj 7 milionů korun

Zpráva z vašeho okresu

Krajská samospráva v letošním roce opět podpoří prevenci rizikového chování a duševního zdraví dětí.

2. února 2026  4:59

Starý dědek na ledě, cesta k titulu. Olomoučtí parahokejisté slaví po 21 letech

Olomoučtí parahokejisté jsou mistry republiky. Titul slaví po 21 letech.

Parahokejisté Olomouce v polovině ledna podruhé v historii ovládli Českou parahokejovou ligu. V superfinále porazili SKV Sharks Karlovy Vary 4:1. Finále se odehrálo na jeden vítězný zápas právě na...

2. února 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Žena chtěla zachránit svého psa, málem přišla o život. Pomohl pohotový svědek

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

K vážné situaci došlo v neděli v podvečer na polozamrzlém Labi v Nymburce. Na led se tam zaběhl pes, za kterým se vydala jeho majitelka. Led ale nevydržel a žena se propadla do studené vody.

1. února 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

OBRAZEM: Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta. Na místě mělo být kolem 80 tisíc lidí

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

V centru metropole se v neděli od 15 hodin konala demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Akci pořádal spolek Milion chvilek a její účastníci zaplnili Staroměstské náměstí. Kvůli vysoké účasti...

1. února 2026  15:09,  aktualizováno  20:09

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

1. února 2026  19:22

Teplotní skok se nekoná. Meteorologové ubrali, mrazy a mlhy v Česku zůstanou

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Ještě v pátek to vypadalo, že Česko čeká výrazné oteplení a ve středu se teploty vyšplhají až k osmi stupňům Celsia. Meteorologové ale předpověď upravili. Žádný prudký teplotní skok nepřijde, počasí...

1. února 2026  18:47

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

1. února 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.