Bývalá Breda v Opavě ožívá, Breda Point nabízí bar i akce pro veřejnost

Přízemí bývalého obchodního domu Breda&Weinstein v Opavě, který město už několik let rekonstruuje, se postupně mění v prostor pro kulturu, setkávání, vzdělávání a podnikatelské aktivity. Breda Point, který spravuje Opavská kulturní organizace (OKO), od září nabízí také každodenní provoz baru. Prostor je zároveň k dispozici pořadatelům kulturních a společenských akcí, školám, firmám, institucím i neziskovým organizacím. ČTK to řekl mluvčí radnice Roman Konečný.
"Cílem je využít přízemí památkově chráněné budovy ještě před zahájením její celkové rekonstrukce. Prostor má podle OKO sloužit jako živé místo v centru města. Konají se v něm přednášky, workshopy, koncerty, výstavy nebo komunitní setkání," uvedl.
V dalších dnech se v Bredě uskuteční například historická beseda o podnikatelské rodině Vogelů z Opavy, hudebně-kulturní akce Samosběr nebo přednáška a workshop Moderní sebeobrany. Připraven je také koncert Petra Uviry alias Krojeny v rámci večerů s festivalem Slunovrat. Další program nabídne festival Den architektury, který připravuje workshopy pro rodiny s dětmi. V prostoru se mají konat také swingové večery, irský tematický večer, výstava věnovaná poutnímu kostelu ve Staré Vodě nebo program Slezské univerzity.
"Breda Point má být místem, kde se něco děje. Nechceme čekat až na rekonstrukci celé budovy. Chceme její přízemí využít už nyní a ukázat, že tato budova může být znovu přirozenou součástí života Opavanů," uvedla ředitelka Opavské kulturní organizace Jana Týlová.
Prostor mohou využívat také externí pořadatelé. Pronajmout si ho mohou firmy, spolky, školy, neziskové organizace i další zájemci. Je určen například pro přednášky, workshopy, menší koncerty, výstavy, autorská čtení, komunitní setkání, networking nebo firemní a studentské akce. U koncertů se počítá podle OKO s kapacitou přibližně do 150 lidí.
Breda byla při svém otevření v roce 1928 největším obchodním domem v tehdejším Československu. Zchátralou kulturní památku, která patřila zkrachovalé firmě podnikatele Kamila Kolka, získalo město v roce 2022 za 39,5 milionu korun. Následně začaly postupné opravy. Stavební firma opravila fasádu a vyměnila všechna okna, loni začaly práce na záchraně unikátní skleněné kopule.
Původně měly náklady na celkovou rekonstrukci činit přibližně 300 milionů korun. Nyní se odhad zvýšil zhruba o 200 milionů korun. V současnosti se připravuje projektová dokumentace, která by měla být hotová v roce 2027. Poté by měla začít hlavní část rekonstrukce.
Po jejím dokončení mají v bývalém obchodním domě vzniknout tržnice, restaurace, kavárna a prostory k pronájmu. Architekti počítají také s vytvořením náměstí před budovou. Na transformaci Bredy se podílí bruselský ateliér OFFICE Kersten Geers David Van Severen, brněnský ateliér GRAM a slovenský kolektiv Spolka. Cílem je podle města vrátit budově původní význam a otevřít ji veřejnosti.