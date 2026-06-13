Čardášová princezna uzavře jubilejní sezónu Slezského divadla Opava

Opavské Slezské divadlo uzavře jubilejní 220. sezonu premiérou Čardášové princezny Emmericha Kálmána. Opereta slibuje romantiku, humor i silné emoce. ČTK to řekla obchodní a marketingová ředitelka divadla Marcela Žaloudková. Podle ní inscenace nabídne lásku navzdory předsudkům, strhující hudbu a atmosféru starého Rakouska-Uherska.
"Dílo, které od své vídeňské premiéry v roce 1915 patří k nejúspěšnějším titulům hudebního divadla, se vrací na opavské jeviště jako oslava operetní tradice i odkazu jednoho z nejvýznamnějších skladatelů tohoto žánru," řekla.
Příběh kabaretní hvězdy Sylvy Varescu a mladého aristokrata Edwina vypráví o lásce, která se musí vyrovnat s předsudky, společenskými konvencemi i rozdíly mezi dvěma světy. Právě spojení romantického příběhu, humoru a Kálmánovy melodické hudby učinilo z Čardášové princezny jeden z nejhranějších operetních titulů všech dob.
V titulní roli Sylvy Varescu se představí Helena Beránková a Michaela Katráková. Režie se ujal Michal Lieberzeit, který se dlouhodobě věnuje opernímu a operetnímu repertoáru. Na svém kontě má řadu inscenací pro svou domovskou scénu Divadlo J. K. Tyla v Plzni a pro Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Inscenace představuje jeho první spolupráci se Slezským divadlem Opava.
"Čardášová princezna má stále co říct. Láska, hudba a naděje nestárnou," uvedl režisér. Scénu a kostýmy navrhla Dana Haklová, která se do Opavy vrací po téměř 20 letech. Její předchozí spolupráce se Slezským divadlem na inscenaci opery Loupežníci byla přijata s mimořádným ohlasem publika i odborné kritiky a získala řadu ocenění. Hudebního nastudování se ujal Tomáš Hanák, choreografii vytvořil Martin Tomsa.
Kálmánovo dílo má v Opavě mimořádné postavení. V posledních letech zde byly s velkým úspěchem uvedeny operety Hraběnka Marica a Arizona Lady. Právě Arizona Lady, poslední Kálmánova opereta, uvedená v novém českém překladu, se stala výraznou událostí opavského repertoáru. Inscenaci osobně navštívila také Yvonne Kálmánová, nejmladší dcera skladatele a dlouholetá správkyně jeho uměleckého odkazu.
"Nová inscenace Čardášové princezny tak není pouze návratem slavného titulu na opavské jeviště, ale také oslavou více než stoleté tradice operety, která je se Slezským divadlem Opava neodmyslitelně spjata. Zároveň připomíná odkaz Emmericha Kálmána, skladatele, jehož melodie si již více než jedno století nacházejí cestu k divákům napříč generacemi i hranicemi států," uvedla Žaloudková.