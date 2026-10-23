Část Ostrava-Jih hledá nejlepší projekty obyvatel, připraveno má 13 mil. Kč

O rozdělení 13 milionů korun na projekty navržené obyvateli budou od pondělí hlasovat lidé v ostravském obvodu Jih, kde žije zhruba třetina obyvatel krajského města. O podporu z participativního rozpočtu Náš Jih se letos uchází více než 20 projektů. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Ilona Honusová.
"Letošní návrhy nabízejí pestrou škálu nápadů ze všech čtyř částí obvodu. Na Dubině a v Bělském Lese by například mohla vzniknout samoobslužná myčka pro oplach psích tlapek a jízdních kol nebo nové workoutové a pingpongové prvky na Indiánském hřišti," řekla místostarostka Martina Jarošková (ANO). V Hrabůvce lidé navrhují proměnu vnitrobloku mezi ulicemi Edisonova a Slezská v odpočinkovou zónu, úpravy dětských hřišť či památník architekta Ernsta Kornera. Ve Výškovicích se mezi návrhy objevují nová dětská hřiště, dobrodružný lesík, pumptrack nebo pořízení zvonu pro kapli Nanebevzetí Panny Marie. V Zábřehu se projekty zaměřují především na rozšíření zázemí pro hry, sport a trávení volného času.
O úspěšných projektech rozhodnou lidé v elektronickém hlasování od 26. října do 8. listopadu. Ještě před zahájením hlasování měli obyvatelé možnost se s návrhy seznámit na setkání s autory projektů. Hlasovat na webu www.nasjih.cz mohou lidé starší 16 let, které v obvodu žijí, studují, pracují nebo tráví volný čas. Pro zájemce bez přístupu k internetu připraví radnice hlasovací místo.
Každý hlasující může podpořit více návrhů, případně některému udělit záporný hlas. "Pravidla zaručují, že šanci na realizaci dostane nejúspěšnější projekt z každé ze čtyř oblastí – Dubiny a Bělského Lesa, Hrabůvky, Výškovic a Zábřehu. Další projekty budou vybírány podle počtu získaných hlasů až do vyčerpání vyčleněných prostředků," doplnila mluvčí. Na jeden projekt lze využít nejvýš tři miliony korun.
Participativní rozpočet umožňuje obyvatelům rozhodovat o využití části veřejných peněz. V Ostravě-Jih funguje od roku 2016. Za tu dobu obyvatelé předložili 458 návrhů a 97 projektů se podařilo uskutečnit.