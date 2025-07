Vyberete si z našich tipů?

Skotské tance

„Mimořádná akce V rytmu hudby a tance se uskuteční v sobotu 19. července v Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Čeká vás program plný skotských tradic, příběhů a legend. Seznámíte se s bohatou historií Skotska, zatancujete si tradiční skotské tance a užijete si koncert, který vás přenese přímo do srdce skotské vysočiny. A bude i něco tradičního na zub,“ uvádí Lenka Ježová Bichlerová z Muzea Těšínska, pod které archeopark spadá.

Bleší trh

Na Bleší trh lákají v sobotu dopoledne jeho organizátoři zájemce do Bruntálu. „Vezměte vše, co vám doma překáží, přebývá, zůstalo z pozůstalosti po babičce a dědovi a stavte se. Kromě keramiky, porcelánu a plyšáků přivezte klidně i věci, které vám zbyly ze stavby, zahrady, nářadí, elektro i autosoučástky, svítidla, knižní kuchařky, hudební nástroje, sbírky, LP gramofonové desky, kazety, CD a podobně,“ upřesňují pořadatelé. Akce se koná od 8 do 12 hodin na parkovišti před budovou Atis, která sousedí s veřejným parkovištěm na Fügnerově ulici.

Penaltový král

Na fotbalovém hřišti v Oldřichovicích na Třinecku se zítra uskuteční netradiční utkání. Od 10.15 proti sobě nastoupí extraligoví hokejisté týmu Oceláři Třinec v exhibičním utkání proti fanouškům třineckého klubu. Po utkání se uskuteční soutěž o Penaltového krále Třinecka, v níž budou moci hokejoví příznivci zkusit překonat pokutovým kopem obránce Richarda Nedomlela, který se rozhodl vyzkoušet své brankářské umění. „Už když jsem byl malý, bavilo mě chytat. Chtěl jsem si to zkusit. A říkal jsem si, že by to snad i lidi mohlo bavit,“ povídal Nedomlel. „Je to pro mě další challenge. Chytit penaltu je extrémně těžké. Brána je velká a střelec stojí blízko. Aspoň z pohledu brankáře... Je mi ale jasné, že střelci to vidí naopak. Recept mám: pokusím se je rozhodit, a pak dobře tipnout stranu.“ Děti do 15 let budou soutěžit od 11.30, dospělí od 13.30.

Zábava na Ptačáku

Interaktivní divadelní představení, žonglérské vystoupení i workshopy, koncert kapely The Silver Spoons i ohňovou show nabídne zítřejší odpolední program na Ptačím vrchu v Opavě. Akce v sadech Svobody odstartuje vystoupením souboru Bachtale čavoré (Šťastné děti), od 15.00 bude k vidění interaktivní divadelní představení pro děti Poppy a Adélka. Následovat bude workshop žonglovaní a žonglérská stand-up show Cirkus LeVitare. Ta nabídne originální pojetí žonglování, osobité pojetí triků, neobvyklé manipulace i balancující předměty různých tvarů a velikostí na obličeji. Vrcholem bude od 19.00 koncert pražské indie pop-rockové kapely The Silver Spoon, na který naváže ohňová show Jana Hlavsy z Cirkusu LeVitare. Součástí jsou občerstvení i aktivity po celé odpoledne i večer.

Indiánský i pirátský den

Dnes Indiánský den, v neděli pro změnu Pirátský den. A zítra předpouťová zábava, takový je program v beskydském resortu Bílá. Dnešní program začíná v 9.30 a zahrnuje třeba výrobu indiánské čelenky, střelbu z luku, bubnování, tanec, indiánská stezka odvahy i tetování a malování na obličej. Zítra se na parkovišti u hotelu Bauer koná od 10.00 předpouťová zábava, od 19.00 bude možné vyrazit na Stezku zázraků. V neděli se koná slavnostní bohoslužba v kostele sv. Bedřicha, po níž se nejen děti mohou zabavit na Pirátské show. Její součástí budou napínavé představení plné triků a dobrodružství, pátrání po ztraceném pokladu kapitána Černovouse, pirátské soutěže v námořnických disciplínách, pirátská diskotéka pro malé i velké či doprovodné aktivity jako malování na obličej, skákací hrad další.

Výstup na Emu

Halda Ema je jedním z nejzajímavějších bodů Ostravy. Vydejte se po stopách historie uhlí na Ostravsku – komentovaný výšlap se koná zítra a začíná v 10.00 na Prokešově náměstí. Budete si moci poslechnout neuvěřitelné příběhy o hornické Ostravě, tvrdé práci v dolech i lidech, kteří na haldách hledali živobytí či vytvářeli vlastní státy. Během prohlídky se dozvíte o historii uhlí na Ostravsku i jeho vlivu na vývoj města. Výšlap trvá přibližně 100 minut, délka procházky je 2,5 km.

Kružberský tesák

Velká pejskařská akce pro profíky i amatéry se koná ode dneška do neděle v malebné krajině Kružberka a -blízkého okolí. Dnes i zítra je na programu dogtrekking pro každého. Účastníci si mohou se svým pejskem zaběhnout maraton v rámci mistrovství, nebo se vydat jen tak s rodinkou na procházku kolem přehrady. Připraveny jsou trasy a kategorie jak pro zkušené závodníky, tak pro mírně pokročilé i pro úplné začátečníky a na své si letos nově přijdou i soutěživé děti. Závodit lze s pejskem, ale i bez něj. V neděli od 9.30 se na hřišti uskuteční Pejskiáda. Ta je určená pejskům malým, velkým, starým, mladým, čistokrevným i voříškům. Připravena bude spousta soutěží o ceny i doprovodný program. Máte pejska šikulku? Umí nějaké triky? Nebo se jen rád předvádí v kostýmu? Pracuje nejlépe s ratolestí? Přijďte se s pejskem ukázat!

Horní Dolní v Libhošti

Sedmý ročník charitativní akce Horní Dolní v Libhošti na Novojičínsku, který se uskuteční zítra od 8.00 v tamním sportovním areálu, bude výjimečný. Poprvé po sedmi letech totiž týmy z Horní a Dolní části Libhošti spojí své síly a utkají se ve fotbalovém zápase proti hvězdnému týmu RealTop Praha. Součástí akce bude tradičně tenisový turnaj a fotbalové utkání žen. Chybět nebude ani hudební program. V něm vystoupí od 19.00 Ota Balage Band & Tereza Barešová a od 21.00 Čechomor. Ve 22.00 vypukne afterparty.

Janecký globus

Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí pořádá zítra již 49. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár Janecký globus. Hrát se bude ve sportovním areálu obce Jančí na Vítkovsku od 8.30. Systém turnaje bude závislý na počtu přihlášených mužstev, organizátoři počítají s 16 až 24 družstvy a hracím systémem ve čtyřčlenných skupinách. O občerstvení bude po celý den plně postaráno, zájemci budou mít možnost přespat na místě ve vlastním stanu.

Šermířské legendy

Ukázek chladných zbraní, zbroje, šermířských soubojů a dobové hudby bude plný program Šermířské legendy, který se koná zítra na hradě Hukvaldy na Frýdecko-Místecku. Od 11.00 bude k vidění pásmo krátkých fresek, akčních soubojů a hromadných potyček. Ve 12.30 dostane prostor skupina dobové hudby Devětsil a o hodinu později začne humorně laděné šermířsko-divadelní představení Hrdinové. Poté znovu zahraje Devětsil a v 15.30 začne přestavení Duel o setkání italských a německých šermířů.

Bierfest Nýdek

Široký výběr piv z regionálních minipivovarů i od známých značek, stánky místních spolků, živá hudba a pohodová festivalová atmosféra i kolotoč pro děti. Takový bude Bierfest, který se koná zítra od 14.00 na náměstí v Nýdku. Hudební program začne v 15.00 vystoupením kapely Blaf, o hodinu a půl zahraje Cafe ‚80. V 19.00 dostane prostor na pódiu hlavní hvězda večera Tereza Mašková, program uzavře od 21.00 Elán Tribute.