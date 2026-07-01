Celní správa zasáhla proti nelegálním hernám v Brně, Ostravě a Karviné

Celníci z Brna a Ostravy v květnu a červnu zadrželi v deseti nelegálních hernách v Brně, Ostravě a Karviné celkem 50 nelegálních výherních automatů a hotovost přesahující 108.000 korun. Kontroly celní správa prováděla 26 dnů ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Novinářům to sdělila tisková mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová.
Provozovatelé tří nelegálních heren podle celníků po předchozí kontrole nakrátko do provozů znovu umístili automaty. "Díky pokračujícímu monitorování celníci při dalších kontrolách zadrželi i tato zařízení. Za takové jednání podle nich provozovatelům hrozí vyšší pokuta," uvedla mluvčí.
Nelegálním provozovatelům hazardních her podle celní správy hrozí pokuta až 50 milionů korun. Jejich jednání může naplnit i skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného provozování hazardní hry, za který hrozí až tři roky vězení.
"Nelegální hazard je velký problém. Vnímáme ho jako vysoce výnosnou a organizovanou trestnou činnost, která má negativní dopad na státní rozpočet a na celou společnost," řekl generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Kotraba. Dodal, že odhalování nelegálních heren se celní správa věnuje od roku 2019. Při tisícovkách kontrol za tu dobu zajistila 7000 nelegálních výherních automatů. V nich bylo 20 milionů korun.
Například v polovině června moravskoslezská policie a celníci informovali, že odhalili organizovanou skupinu, která v Česku provozovala síť nelegálních heren. V této souvislosti policisté obvinili 15 lidí. Při zatýkání kriminalisté zasahovali v osmi krajích a spolupracovali s kolegy v Chorvatsku. Zadržené obvinili z účasti na organizované zločinecké skupině, neoprávněného provozování hazardní hry a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hlavnímu organizátorovi hrozí až dvanáctileté vězení.