Při ranní dopravní nehodě na silnici I/57 u Holasovic na Opavsku dnes ráno zemřel řidič osobního auta. Při čelním střetu s protijedoucím vozem se vážně zranila také řidička, kterou záchranáři letecky přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava. Lehčí zranění utrpěli další dva lidé. ČTK to sdělil mluvčí opavské policie Jan Segsulka.
"Nehoda se stala krátce před 05:30 mezi Holasovicemi a Skrochovicemi," řekl s tím, že podle dosavadních informací se čelně střetlo osobní auto Škoda s protijedoucí Toyotou. "Následně došlo ke kolizi také s dalšími dvěma vozidly značek Dacia a Mercedes-Benz. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté," doplnil.
Silnice I/57 byla kvůli odstraňování následků nehody a policejnímu vyšetřování v obou směrech uzavřena do 11:30. Doprava byla odkloněna přes Velké Heraltice a Tábor.
Policie žádá případné svědky nehody, kteří mohou přispět k objasnění jejího průběhu, aby se přihlásili na tísňové lince 158. Policisté uvítají také záznamy z palubních kamer projíždějících vozidel.